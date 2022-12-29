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Milletvekili adayları 40 yaşın altında, yarısı bayan olacak

BTP İstanbul'dan 98 vekil adayı gösterecek. Genel Başkan Hüseyin Baş’ın verdiği talimat üzerine vekil adayları 40 yaşın altındave yarısı muhakkak kadınlardan oluşacak...

POLİTİKA 29.12.2022, 16:44 30.12.2022, 11:45 Murat Aydın
Milletvekili adayları 40 yaşın altında, yarısı bayan olacak

BTP İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nda konuşan İl Başkanı Fuat Şengül, “İstanbul'dan 98 vekil adayı göstereceğiz. Genel başkanımız Hüseyin Baş’ın verdiği talimat üzerine 40 yaşın altındaki kardeşlerimizi vekil adayı göstereceğiz ve bunların yarısı muhakkak kadınlardan oluşacak” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısını Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda teşkilat raporları sunuldu, parti faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda BTP’ye yeni katılan üyelere rozetleri de takılırken parti kurmayları konuşmalarında önemli mesajlar verdi.

BTP İstanbul İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Fuat Şengül, “İstanbul'dan 98 vekil adayı göstereceğiz. Genel başkanımız Hüseyin Baş’ın verdiği talimat üzerine 40 yaşın altındaki kardeşlerimizi vekil adayı göstereceğiz ve bunların yarısı muhakkak ve muhakkak kadınlardan oluşacak. Çünkü İstanbul’daki 11 milyon seçmenin yarısı 39 yaşının altındaki kişiler. İstanbul’da 40-49 yaş arası 2 milyon 200 bin, 50 – 59 yaş arası 1 milyon 800 bin, 60 -  69 yaş arası bir milyon 200 bin ve 70 yaş üzeri 900 bin seçmen var. İstanbul seçmeninin %51'i kadınlardan, yüzde 49'u erkeklerden oluşuyor. Burada her zaman olduğu gibi kadın kollarımıza büyük iş düşüyor. Onların gayretleri ile daha çok olan kadın seçmenin oylarını almış olacağız” dedi.

“Hiçbir partide böyle kadro yok”

BTP’nin teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Lütfullah Önder ise, “Bir siyasi partiyi güçlü kılan öncelikle o siyasi partinin fikridir, projeleridir. Bugün fikir olarak, proje olarak Bağımsız Türkiye Partisi'nin eline su dökebilecek hiçbir siyasi parti yok. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz, ikincisi de kadrosudur. Biraz önce İstanbul kadrosu buraya takdim edildi. Burada bulunan hiçbir arkadaşımız bireysel menfaat için burada değil. Bugün belki bazı partilerde daha çok kalabalıklar bir araya geliyor olabilir ama ben şundan kesinlikle eminim; Bireysel menfaatinin önüne vatan millet menfaatini koymuş, vatanı ve milleti için çalışan bu kadro gibi Türkiye'de hiçbir siyasi böylesine candan, böylesine samimi, böylesine kararlı, böylesine inanmış bir kadro yok. Sizleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Madenler devlet - millet ortaklığıyla işletilecek”

BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı ise Türkiye’nin kurtuluşunun Milli Ekonomi Modeli’nde olduğunu belirtti. Dünyada 250 yıldan beri uygulanan kapitalist sistemin neticesinin açlık, sefalet, fakirlik ve açlıktan ölüm olduğunu söyleyen Kayacı, “Bu sistemin matematiğinde bu var ama Milli Ekonomi Modeli’nin matematiğinde ise bireyin zenginleşmesi vardır. Bu madenlerin tapusu bizim değil mi? Niye biz bu madenleri devlet - millet ortaklığıyla işleterek, onun gelirini insanlara vermiyoruz, önümüzdeki engel nedir? Düşünün Türkiye'de bor var, toryum var, uranyum var, altın var, bakır var, çinko var, demir var, her şey var… Bağımsız Türkiye Partisi’nin tüzüğünde var, Milli Ekonomi Modeli’nin projelerindedir; bu madenleri çıkarıp işletmek için finansını devlet koyacak yüzde 51 ortak olacak, Türk milleti de emeğini ortaya koyacak yüzde 49 oradan pay alacak. Böylece benim işsiz çocuğum hem kendi iş yerinde çalışacak, hem 3 ayda 4 ayda bir de kârını realize ederek o maaşı alacak. Değerli kardeşlerim onun için biz farklı şeyler söylüyoruz” dedi.

“Biz ‘ayağa kalkın’ diyoruz onlar amuda kalkıyor!”

Toplantıda son konuşmayı BTP Sözcüsü Emre Polat yaptı. “Merhum Prof. Dr. Haydar Baş hocamızdan beri biz, hepimiz şuna çok alışığız; biz Türkiye'de gündemi belirleyen, trendi belirleyen desinatörleriz” diyen Polat şöyle devam etti; “Biz bir şey yaptığımızda Türkiye'de gündem oluyor. Bunu asgari ücret konusunda gördük. 10 yıl önce Haydar Hoca 10 bin dediğinde dalga geçenlerin bugün neler yaptıklarına şahit oluyoruz ama onların vereceği 8.500'ün bu ülkeyi batıracağının da çok iyi farkındayız. Biz ‘ayağa kalkın’ diyoruz onlar amuda kalkıyorlar, bizi anlamıyorlar”

BTP liderinden teşekkür mesajı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığını ifade eden Polat, Baş’ın mesajını da salondaki teşkilat mensuplarına aktardı.

BTP lideri Hüseyin Baş, Polat tarafından iletilen mesajında partisinin İstanbul teşkilatına teşekkür ederek, “Kadınlarımız sahneye çıktı, hepsine çok teşekkür ediyorum, gururlandım. Bütün İstanbul kadınlarına çok teşekkür ediyorum, onlarla başaracağız, onlarla kazanacağız” ifadelerini kullandı.

#BTP
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