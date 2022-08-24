Meral Akşener: Ben aday değilim, olmayacağım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı toplantısında 'ortak aday' açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Adaylığım tartışmaya kapalı. Aday değilim, olmayacağım. Birinci parti olursak başbakanım" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı toplantısında 6'lı masa toplantısının ardından yapılan 'ortak aday' açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Adaylığım tartışmaya kapalı. Aday değilim, olmayacağım. Birinci parti olursak başbakanım" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kurmaylarıyla bir araya geldiği başkanlık divanı toplantısında, geçtiğimiz pazar günü yapılan 6’lı masa toplantısının ardından yapılan “ortak aday” açıklamasını değerlendirdi.
Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre; ana gündem maddesinde 6’lı masanın son toplantısı olan başkanlık divanı toplantısında, bildiri metnindeki 'ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma' konusundaki kararlılığı belirten maddeye dikkat çekildi.
Maddenin, çoklu aday tartışmalarına son vermesi açısından da önemli olduğu belirtildi. Akşener, buluşmayı kurmaylarına anlatırken kendisinin adaylığının 'yazılıp çizildiğine' dikkat çekerek “Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey (adaylığım) söz konusu değil. Ben aday değilim, olmayacağım” ifadelerini kullandı. Akşener, “Başbakanlık” sözlerini yineleyerek “Birinci parti olursak başbakanım” dedi.
Toplantıda ayrıca seçimin erken mi zamanında mı yapılacağı, seçim güvenliği, Akşener’in saha çalışmaları, il ve ilçe gezileri de gündeme geldi. Parlamenter sistemin temel ilkelerinin çalışıldığı komisyonların önemine işaret edilirken 6’lı masanın “ortak sorunlar ortak sorumluluk” misyonuna dikkat çekildi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016