Meral Akşener aday mı? Masada tartışılan anket

Millet İttifakı liderleri dün ortak Cumhurbaşkanı adayı gündemiyle Saadet Partisi Genel Merkezi’nde toplandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in buluşması yaklaşık 5,5 saat sürdü.

İlk kez ortak adayın isim bazında gündeme geldiği toplantının ardından liderlerin imzasıyla yapılan ortak açıklamada, “Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz” denildi.

TOPLANTI SONRA DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Toplantı sonrası Millet İttifakı'nda dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova kulis bilgilerini şöyle aktardı:

Masada Meral Akşener 'milletin teveccüne bakmak lazım' diyerek anket çalışmasını getirdi. Meral Akşener iki belediye başkanının ismini telaffuz etti. Kılıçdaroğlu araya girerek, belediye başkanlarının görevine devam edeceğini, bu kararın çok önceden alındığını söyledi.

AKŞENER ANKET İSTEDİ

Meral Akşener en hızlı bir şekilde anket yapılmasını, bunun sonucuna göre hareket edilmesini önerdi. Ama bu kabul görmedi. Dolayısıyla bunun üzerine toplantıya virgül koyuldu ve o açıklama geldi.

AKŞENER METNİ NEDEN İMZALADI?

Peki Meral Akşener tüm tartışmalara rağmen neden metne imza attı? Bunu İYİ Parti'nin kurmaylarına sordum. Şöyle ifade ediyorlar: O metin ortak metni açıklama metni değildi, ortak aday fikrini partinin yetkili kurullarına götürme metni olduğu için imza atıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAY MESAJI

Kılıçdaroğlu kendisini tebrik eden kurmaylarına 'önce hayırlı olsun' dedi, sonra pazartesi adayın kesinleşeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, partilileri tartışmaya girmemeleri gerektiği konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu bugün de güne kampanyaya ilişkin fotoğraf çekimi ile başladı. CHP cephesi bir olumsuzluk beklemiyor, ama İYİ Parti cephesinde tansiyon yüksek.

İYİ PARTİ'NİN YANITINI ARADIĞI SORU

Benim izlenimim İYİ Parti'de değişen hiçbir şey yok. Kılıçdaorğlu'na karşı bir direnç var. Akşener'in kurmaylarına bilgi verdiği, anket seçeceğine sıcak bakılmadığını ifade etti. Partililer de şunu ifade ediyor: İsim kim olursa olsun 'Neye göre aday? sorusunun bir karşılığı olmalı' diyorlar.

SEÇMEN ENDİŞESİ

Bir partinin onay vermediği isim nasıl mutabakatla aday olacak? Peki biz Kılıçdaroğlu'na onay vermezsek masa dağılacak mı? Bu sorulara CHP'nin cevap vermesi bekleniyor. Çünkü eğer dağılacaksa o zaman bizim başından beri ifade ettiğimiz 'Bu masa noter olarak mı' kuruldu sorusunun yanıtını isteriz diyor, İYİ Parti kaynakları... Bir de şunu vurguluyorlar: Bizim tavrımız iki yıldır hiç değişmedi, hala kazanacak aday diyoruz. Gelin anketle bir nabız tutalım. Oradan çıkacak karara uyalım. Ama buna bir direniş olursa biz tekrar dönüp soracağız... Siz bu masayı bir planın parçası olarak mı kurdunuz? Şunun altını net çiziyorlar... 'Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa seçmenimizde bir kırgınlık olur, sandığa gitmemeye sebep olur, böyle düşünüyoruz' denildi.

AKŞENER: MİLLETLE BERABER YÜRÜYECEĞİZ

Toplantıda Akşener'in “Ben hiçbir zaman karar mekanizmasına etki edecek imada bulunmadım. Kararı beraber alacağız ve siz alacaksınız ben hiçbir yönlendirme yapmayacağım ne derseniz başım üstüne diyeceğim. Kararı birlikte alacağız, bedeli birlikte ödeyeceğiz. Millete beraber yürüyeceğiz” mesajını verdiğini öğrendim.

İYİ PARTİ'DEN SON MANEVRA

Açıkçası izlenimim İYİ Parti’nin son bir manevra ile masayı tüm seçenekleri gözden geçirmeye zorlayacağı, bu olmazsa da kararın tamamen diğer 5 partiye ait bırakacağı yönünde.

AKŞENER MASADAN KALKIYOR MU?

Bu durumda kerhen destekle masada kalabilir de ayrılabilir de. Ayrılırsa ne olur? Heyecan uyandıracak Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinde oy potansiyeline sahip olacak bir aday çıkarmaları gerekecek.

İMAMOĞLU: 'BENİM ADAYIM' KILIÇDAROĞLU

İYİ Parti masadan kalkarsa İmamoğlu veya Yavaş’ı adayı gösteremez deniliyor. İmamoğlu benim adayım Kılıçdaroğlu dedi. İYİ Parti Masadan ayrılma kararı alırsa gözler aday olarak Akşener’e dönüyor.

AKŞENER'iN ADAYLIĞI

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olmaz deniyor bu durumda çok da seçenek görünmüyor aslında. Akşener'in adaylığı gündeme gelir yorumları var ama dediğim gibi İYİ Parti Genel İstişare Kurulu bir karar verecek ve Akşener bugün açıklama yapacak.