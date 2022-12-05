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Meclis'te bütçe mesaisi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Enflasyon düştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurulda 2023 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Oktay, konuşmasında fiyat artışlarına rağmen enflasyonun düştüğünü söyledi. Oktay'ın konuşması sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop söz almak isteyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a izin vermedi.

POLİTİKA 05.12.2022, 15:06 05.12.2022, 15:13 Murat Aydın
Meclis'te bütçe mesaisi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Enflasyon düştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurulda 2023 yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasında fiyat artışlarına rağmen enflasyonun düştüğünü söyledi. Oktay'ın konuşması sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop söz almak isteyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a izin vermedi.

TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerine başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurulda 2023 yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştiriyor.

Oktay, bütçe konuşmasında, "Yılın ikinci yarısında aylık enflasyonun ilk yarısına göre düştüğü görülüyor" dedi. Ancak Oktay her ne kadar enflasyonun düştüğü yönünde açıklama yapsa da fiyat artışları sürdü. Enflasyonda görülen gerileme baz etkisine rağmen sınırlı kaldı.

Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre ise, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)  2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 artış gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamalarından satır başları:

"Gazi meclisimizin çatısı altında toplanarak milletimize şeffaf bir şekilde sunacağımız bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyorum.

İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız engeller işimizi zorlaştırsa da engellenemedi. Kararlılığımız daha da kuvvetlendi. Türkiye için büyük düşünüyor, devrim niteliğinde atacağımız adımlar için heyecan duyuyoruz.

Bütçe teklifimiz adil ve sosyal içerikli. Bütçemiz kalem kalem genci yaşlısı 85 milyonun bütçesi.

Yatırım ve istihdam hedefli bir bütçe hazırladık. Bütçemiz terör bataklığını kurutan Türkiye'nin bütçesidir. Bütçemiz milli muharip uçağın, KIZILELMA'nın bütçesidir. Bütçemiz girişimciyi ve yatırımcıyı teşvik edecek.

ABD merkez bankası faiz artışının azalacağını belirtti. Dünya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,22 büyümesi bekleniyor. Büyüme cephesindeki benze tespitler diğer uluslararası kurumlar tarafından da yapılıyor. Sertleşen koşullara rağmen OECS yüzde 5,7 büyüme bekliyor. Başta ABD-Çin ihtilafı olmak üzere yoğunlaşan üretim merkezleri yeterli kalmamıştır. Türkiye rekabet avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmektedir.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Küresel risklerin başında Avrupa'daki enerji krizi var. Küresel finansal krizden sıyrılarak büyüyen Türkiye ekonomisi büyüyerek olumlu yönde ayrışmayı bilmiştir. Ülkemiz 11,4 büyüyerek son 50 yılın en büyük büyüme hızını yakalamıştır.

Yılın ikinci yarısında aylık enflasyonun ilk yarısına göre düştüğü görülüyor. Enflasyonun ilerleyen dönemde gerileyeceği öngörülüyor.

İhracatımızın 253 milyar dolar ulaşmış olması çok önemli. Küresel jeopolitik gerilimlerin olumsuz yansımaları olmuştur. Enerji fiyatları ülkemizi etkilediği gibi diğer ülkeleri de etkilemektedir. Önümüzdeki dönemde attığımız adımların meyvesini vermesi ile cari işlemlerin dengeye kavuşacağı öngörülüyor. Finansal sistemimiz güçlü yapısını sürdürmektedir. Ülkemiz ekonomisi istikrarlı ve güçlü tutmaya devam edeceğiz.

"TOGG BANTTAN İNDİ"

Pek çok alanda başarı hikayelerimize yenilerini ekledik. Tarımdan- turizme her alanda başarılara adım attık. Bütçe dönemini kapatmak üzere olduğumuz 2022 yılında süre gelen sorunların çözümüne yönelik hareket ettik. Enerjiyi yerlileştirme ve millileştirme adımları sürüyor.

 Tasarım ve özellikleri dünyada büyük ses getiren akıllı aracımız Togg banttan indi. Söylediysek yaparız. Üretimi yaygınlaştırarak her alanda istihdam imkanlarını yaygınlaştırdık. Enerji arz güvenliği sorununu en az hisseden ülkelerden biri olduk.

Kadınlar için pozitif ayrımcılık ilkesini benimsedik. 2023 yılında her alanda ülkemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Değişen koşullar altında finansal istikrarı güçlendirecek politikaları hayata geçirdik.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır.

HAZİNE DESTEKLİ KEFALET SİSTEMİ

2023 yılında Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında; toplam beş adet kefalet paketinin yürürlükte olacağı öngörülmekte olup işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak için sistemini aktif şekilde kullanmayı sürdüreceğiz.

ÖZKOÇ'UN KONUŞMASINA İZİN VERİLMEDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması bittikten sonra söz almak istedi. Ancak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özkoç'un konuşmasına izin vermedi.

Şentop: Söz vermedim ki size. Siz sebebini açıkladınız.

Özkoç: İç tüzükten doğan hakkımı kullanmak istiyorum. 

Şentop: Konuşmalar tamamlansın, ben söz vereceğim. Siz iç tüzüğe aykırı konuşmaya devam ediyorsun.

"ERDOĞAN'A ELVEDA BÜTÇESİ"

Fuat Oktay'ın ardından kürsüye çıkan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu bütçeye ilişkin yaptığı konuşmada eleştirilerini dile getirdi.

Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Faiz sebep enflasyon sonuçtur diyerek yüksek döviz kuru ve yüksek enflasyonla mileti nefes alamayacak duruma getiren bu iktidar, enflasyon sebep tutturulmayan bütçe ise sonuçtur diyor. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız acaba?

Türkiye'yi belki idare ederler ama yönetemezler. Özellikle iktidar milletvekillerine sesleniyorum. Siz Saray bürokrasisinin noteri değilsiniz, TBMM'nin şerefli birer üyesisiniz. Buna göre hareket etme mesuliyetindesiniz.

Bu bütçe Fuat Oktay'a veda, Recep Tayyip Erdoğan'a da elvada bütçesi olarak tarihe geçecektir.

2023'te ekonomide Türkiye'yi ilk 10'a sokacağız diye söz verdiniz. 90'lı yıllarda ilk 20'de olan Türkiye'yi 22. sıraya düşürdünüz."

#TBMM #bütçe #faetoktay #cumhurbaşkanıyardımcızsı
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