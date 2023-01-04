Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek Sinan Ateş açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkında çok sert bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş için yayımladığı mesajında "Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız. Sinan Ateş’in ailesi adalete kavuşacak. Herkes aklını başına toplasın!" ifadelerini kullandı.