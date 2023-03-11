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HÜDA-Par'dan Cumhur İttifakı'na destek

Türkiye'de seçime sayılı günler kalırken, Cumhurbaşkanı adayları belirlendi. İki büyük ittifakın adaylarının açıklanmasının ardından ittifaklarda yer almayan siyasi partilerde itifaklara girmek için yarışıyor. HDP'nin karşılığı olan HÜDA Par, Cumhur ittifakını açıklayacağını açıkladı.

POLİTİKA 11.03.2023, 17:43 11.03.2023, 18:00 Murat Aydın
HÜDA-Par'dan Cumhur İttifakı'na destek

Türkiye'de seçime sayılı günler kalırken, Cumhurbaşkanı adayları belirlendi. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısınıa Millet İttifakı tartışmalara rağmen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak açıkladı. İki büyük ittifakın adaylarının açıklanmasının ardından ittifaklarda yer almayan siyasi partilerde itifaklara girmek için yarışıyor. HDP'nin karşılığı olan HÜDA Par, Cumhur ittifakını açıklayacağını açıkladı. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. 

HÜDA-Par'dan yapılan açıklamada, "14 Mayıs'ta aday çıkarmayacağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz" denildi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da, partisinin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili yol haritasını belirlemek üzere yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Seçim tarihinin netleşmesiyle siyasi trafiğin hızlandığını belirten Yapıcıoğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını daha önce kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı. Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu konuda atacağımız adımları, tavrımızı da seçim tarihi kesinleştikten ve adaylar belirlendikten sonra açıklayacağımızı söylemiştik. Başkanlık Divanı toplantısında daha önce yetkili kurullarımız, il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerin neticesinde uyumlu olarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bu kararın milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor."

"Herhangi bir ittifaka veya herhangi bir partiye 'Bunlar bizim şartımızdır bunları kabul ederseniz birlikte yürüyebiliriz.' dersek bu çok gerçekçi bir tutum olmaz diye düşünüyoruz." diyen Yapıcıoğlu, "Fakat taleplerimiz vardır, kendi programımızdaki taleplerimizin gerçekleşmesi için de eğer ittifak gerçekleşirse bunların olması için de bir çaba içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinden sonra ittifaka katılma noktasında bir davetin geldiğini söylediklerini kaydeden Yapıcıoğlu, şunları aktardı:

"Bu davet sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek daveti değildi. Cumhur İttifakı'na katılmamız yönünde de bir davetti. Bunu değerlendiriyoruz, bu mümkündür ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Parlamento seçimlerine de birlikte katılma konusunda bir talep ve bu talebi değerlendiriyoruz. Bunun nasıl olacağı konusunda henüz bir sonuca ulaşılmadı. Bu birliktelik olur mu olmaz mı, olursa HÜDA PAR kendi logosuyla mı girer ya da başka türlü mü olur bunlar şimdinin konusu değil. Genel başkan düzeyinde görüşmeler var ve bu görüşmeler devam ediyor. Bu hafta başında AK Parti'nin Genel Başkanvekili ile muhtemelen Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı genel merkezimizi ziyaret edecek. Görüşmelerimiz sürüyor. Seçimlerde birlikte hareket etme noktasına ulaşılır ve bu netleşirse bunu da kamuoyuyla paylaşırız."

Bir gazetecinin "Altılı masadan size teklif geldi mi?" sorusunu Yapıcıoğlu, "Hayır. Altılı masanın bazı bileşenleriyle görüşmelerimiz var. Altılı masaya gittikten sonra görüşmelerimiz devam etti fakat o ittifaka dahil olma noktasında bize herhangi bir teklif gelmedi." diye yanıtladı.

Yapıcıoğlu, deprem nedeniyle müzikli ve çalgılı bir seçim propagandası yapma gibi bir düşüncelerinin olmadığını, deprem bölgelerinde siyasi propaganda yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

#hudapar #millet ittifakı #cumhurittifakı
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