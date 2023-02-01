Erdoğan: Muhalefeti neresinden tutsanız elinizde kalıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millî iradenin tecelligahı TBMM’nin, Türkiye adına verilen istiklal ve istikbal mücadelesinin sembolü olduğunu dile getirdi.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NI MECLİSİMİZLE BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Her hâl ve şart altında Meclisin temsil ettiği millî iradenin üstünlüğü ilkesine sahip çıktıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2007 yılında bize cumhurbaşkanı seçtirmemek için Anayasa’yı ve Meclis İçtüzüğü’nü ayaklar altına aldıkları zaman biz çareyi başka yerde değil, yine burada aradık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa ve yasaları, demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, kalkınma mücadelesini destekleyecek adımlarla geliştirmek için her yola çıktıklarında çareyi başka yerde değil, hep Mecliste aradıklarını hatırlatarak, “FETÖ’cü alçakların bombalarıyla sesini ve temsil ettiği iradeyi susturmak istediklerinde bile direnişi burada sürdürdük, çareyi burada aradık. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı da Meclisimiz ile birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı destanını da Cumhuriyetimizin ilk asrında, darbelere, vesayete, sistemi kilitleyen nice arızalara rağmen millî iradenin temsili görevini azimle yerine getirmeye çalışan Meclisimiz ile birlikte yazacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yönetim sistemiyle yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkilerin tanımını netleştirip, yetki ve sorumluluk alanlarını belirgin hâle getirerek bu sürecin en sağlıklı şekilde yürümesini sağlayacak altyapıyı zaten kurduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Seçimlerin ardından yeni yönetim sistemimizin ilk dönemindeki tecrübelerin ışığında sistemi daha ileriye taşıyacak restorasyonları da yine Meclisimiz ile birlikte yapmayı umut ediyoruz. Bu umudun gerisinde 20 yıllık emek ve kazanım vardır. Bundan 20 yıl önce hükûmete gelirken milletimize ne söz verdiysek hamdolsun Rabb’im hemen hepsini de yerine getirebilmeyi bizlere nasip etti.”

“2023 HEDEFLERİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yine bundan 12-13 yıl önce milletimizin huzuruna çıktığımız 2023 hedeflerimizden, dünyada yaşanan onca krize, ülkemizin başına gelen onca hadiseye rağmen asla vazgeçmedik, asla sapmadık, asla geri adım atmadık. Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlarken, 2023 hedeflerimize de önümüze çıkartılan engellere, kurulan tuzaklara, maruz kaldığımız saldırılara rağmen büyük ölçüde ulaştık” dedi.

Başka bir ülkenin başına gelse veya Türkiye’nin farklı bir döneminde yaşansa çok büyük yıkımlara, felaketlere, facialara yol açacak nice badireyi, Allah’ın yardımı ve milletin desteğiyle atlattıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çünkü Cumhuriyetimiz yaş aldıkça, milletimizin feraseti ve dirayeti güçlenmiş, eski senaryolar, eski tezgâhlar işlememeye başlamıştır. Kendi krizleri içinde çırpınıp duran bir Türkiye’den küresel krizlere meydan okuyan bir Türkiye’ye gelmiş olmak bile başlı başına bir başarı hikâyesidir” görüşünü paylaştı.

AK Parti’nin ülkeye ve millete, bu özgüveni, mücadele etme ve zafere yürüme azmini kazandırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sadece 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirmiş olmasının gerisinde böyle bir arka planın bulunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yürüyüşü öylesine hızlı oldu ki muhalefet bile bunun gerisinde kaldı. Biliyorsunuz, önceki gün altı parti, güya aylarca çalışıp uğraşıp, didinip hazırladıkları bir ortak politikalar metni yayımladı. Ülkemizin altı güzide partisi bir araya gelip böyle bir metin hazırlayınca insan ister istemez, şöyle bir beklentiye giriyor; neyin nesidir? Öyle ya, biz 20 yıldır gece gündüz çalışmaktan ola ki bazı şeyleri gözden kaçırmış, ihmal etmiş; hatta bazı konularda hata yapmış olabiliriz” ifadesini kullandı.

Bu sırada salondaki bir grup dinleyicinin “Vur vur inlesin, altılı masa dinlesin” şeklinde slogan atması ve bir çocuğun “Tayyip dede” şeklinde seslenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Altılı masayı ben bu yavrulara havale ediyorum” karşılığını verdi.

“MİLLETİMİZ ADINA ÜZÜNTÜ DUYDUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, netice itibarıyla herkesin beşer olduğuna dikkati çekerek, “Hepsi mümkün. Gerçi karşımızda henüz bir cumhurbaşkanı adayı bile belirlemekten aciz bir masa olduğu hakikatini unutmuyoruz. Bu masanın, bizim yaptıklarımızı, hedeflerimizi ve vizyonumuzu aşacak bir belge ortaya koyabilmesine de pek ihtimal vermiyoruz ama yine de ‘Ne yapmışlar, bir bakalım’ dedik. Keşke bakmaz olaydık. Kendimiz adına değil ama bu partilere umut bağlayanlar adına gerçekten çok üzüldük. İçimizden ‘buradan ülkenin ve milletin hayrına bir şey sadır olmaz ama gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar’ dedik. Karşımızdaki kafadan, memleketin herhangi bir derdine derman olacak, sadra şifa bir şeyler beklemenin beyhudeliğini az çok tahmin etmemize rağmen yine de milletimiz adına üzüntü duyduk” sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu metinde yer alan başlıkların ayrıntılarıyla ilgili değerlendirmeyi, partisinin Genel Merkezi ve bakanlıkların yeri geldikçe milletle paylaşacağını aktararak, “Burada sadece şu kadarını söyleyeyim ki bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar. Baksalar, ‘ortak politikalar’ diye açıkladıkları metindeki hususlardan çoğunun, vadettiklerinin daha fazlasıyla zaten yapılmış veya yapılmakta olduğunu herhâlde görürlerdi. Gözleri var görmüyor; ağzı var konuşmuyor, çünkü kalpler tamamen mühürlenmiş” diye konuştu.

Yayınlanan metinde “şehir hastanelerini kapatma, milletin malı olan külliyenin kapısına kilit vurma, yeni bakanlıklar icat etme” gibi vaatlerin yer aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masanın açıkladığı metinle herkese selam verdiğini söyledi.

Metinde “Kayyımı kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz” ifadelerinin de yer aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ifadelerle HDP’ye selam veriyorlar. ‘OHAL kararnamelerini iptal edeceğiz.’ diyerek kamudan uzaklaştırılan kapı arkası ortakları PKK’lılara ve FETÖ’cülere selam veriyorlar. Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Başkanlığına sataşarak bu kurumlarımızın sınırlarımız dışında bile tepelerine binip başlarını ezdiği tüm terör örgütleriyle onları kullananlara selam veriyorlar” ifadelerini kullandı.

“DARBECİLERE, VESAYETÇİLERE SELAM VERİYORLAR”

6’lı masanın “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne, savunma sanayisi projelerine, kamu-özel yatırımlarına dokunacağız” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olan Batı’ya selam verdiği kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Hatta içlerinden birisi ‘Batı bize aferin diyecek’, yazıklar olsun. Sen Batı’nın ‘Aferin.’ demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri hâle bak. Ülkemizin pek çok konuda egemenlik haklarından vazgeçmesi şartına bağlanan F35 projesine geri döneceğiz diyerek en yetkili ağızları üzerinden bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yaptığı itiraf edenlere selam veriyorlar. Ege’deki haklarımızı koruma mücadelemizden vazgeçeceklerini söyleyerek Yunanistan’a selam veriyorlar. Eski Türkiye’ye dair ne varsa hepsini canlandırma vaadiyle darbecilere, vesayetçilere selam veriyorlar. Bir tek, herhâlde ihtiyaç duymadıkları için olacak, kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler.”

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını hâlâ belirlemediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tamam adayı belirlemekte tembellik ediyorsunuz orasını anladık da bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masanın ülkenin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ifade ettiğini belirterek “Tek çözüm önerileri, Merkez Bankasının İstanbul’daki Dünya Finans Merkezine giden birimlerini tekrar Ankara’ya döndürmek. Siz dün benim yanımda değil miydiniz? Biz Merkez Bankasının, Ziraat Bankasının İstanbul’a gidişini konuşmadık mı? O gün siz ne iş yapıyordunuz? Herhâlde bunlar uykudaydı” eleştirisinde bulundu.

“DEMOKRASİLERDE İKTİDAR KADAR MUHALEFET DE ÖNEMLİDİR”

Milleti anlamak için gayret göstermeyenlerin, 1990’ların Türkiye’sinden bir adım öteye geçemeyenlerin Türkiye’nin sorunları çözebileceklerini sandıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin son 20 yılda ortalama yüzde 5,5 büyüdüğünden haberleri yok. Önümüzdeki 5 yılda yıllık yüzde 5 büyüme vaadinde bulunuyorlar. Sadece 2020’den 2022’ye istihdamın 5 milyona yakın arttığından bihaberler. Önümüzdeki 5 yılda 5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Her tarafı dökülen derme çatma bir programla milletin karşısına çıkıyorlar. Yazık. Demokrasilerde iktidar kadar muhalefet de önemlidir. Türkiye böyle sakil bir muhalefeti hak etmiyor. Ülkeye de millete de yazık” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Daha vaatlerini kâğıda dökme aşamasında bu kadar pespayece davrananların Allah muhafaza yarın öbür gün sorumluluk üstlendiklerinde ülkeyi ne hâle getireceklerini varın siz düşünün. Bir kısım eski bürokrat, teknokrat tayfası bunların kanına girmiş, bir şeyler çiziktirip ortak politika diye önlerine koymuş. Masa tayfası da Kılıçdaroğlu da başta olmak üzere bildikleri tek somut icraat eski Türkiye’nin yokluk, yasak, kriz devrinde yaşananlar olduğu için matah bir şey sandıkları önlerine gelen metne sarılıp milletin huzuruna çıkmışlar. Aday tantanasından politika metni fiyaskosuna kadar, bir dönem ülkemizde tam da bu konuları işleyen komedi dizisinde yer alan bir bölümü hatırladım. Orada ‘Muhalefetin amacı iktidara gelmek değil midir?’ diyen bir oyuncuya bir diğer oyuncunun verdiği ibretlik cevap şöyle; ‘O dediğin başka ülkelerde olabilir ama Türkiye’de muhalefetin amacı iktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir.’ Bu sözü bir diğer oyuncu da ‘Muhalefette olmak, iktidarda olmaktan daha iyidir, aynı maaşı alırsın, sorumluluk altına girmezsin.’ diyerek tamamlıyordu.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefetin en üst düzey temsilcisi ve en güçlü aday alternatifi olan Kılıçdaroğlu’nun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile adeta bir kara mizah içinde yaşadığımızın işaretidir. Biliyorsunuz, CHP’nin başındaki zata zaman zaman istihza ile yerli ve millî vasıflara sahip olmadığına işaretle, ‘Bay Kemal’ diye hitap ediyoruz. Bu zat, cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince kendine akıllı uslu bir sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan ‘Bay Kemal’ ifadesini sloganı hâline getirmiş” diye konuştu.

Muhataplarını tanıdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi, muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helali hoş olsun” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunları söyleyince muhalefetin, “Tayyip Erdoğan bizimle maytap geçiyor” diye feveran ettiğini dile getirerek, “Siz dalga geçilecek iş yaparsanız, elbette biz de dalgamızı geçeriz” değerlendirmesinde bulundu.

Memleketin gülmeye, eğlenmeye de ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir işe yaramıyorsunuz, bari o işe yarayın. Eğer siz, dikkate alınacak, kulak verilecek iş yapar, söz söylerseniz, biz de size o nazarla bakarız. Şimdi soruyorum, şu fotoğraf karşısında başka nasıl davranabiliriz. Esasen yaptığı siyaset değil, alenen hasisliktir” görüşünü paylaştı.

“ÖYLE BİR MUHALEFETİMİZ VAR Kİ NERESİNDEN TUTSANIZ ELİNİZDE KALIYOR”

Muhalefetin, geçen hafta cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde aynı hasisliğin örneğini sergilediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne dediler; ‘Biz, cumhurbaşkanı adayı çıkartamıyoruz, öyleyse Cumhur İttifakı’nın da adayı olmasın’. Hâlbuki bizim adaylığımız bir yıldır belli. Anayasa, Seçim Kanunu ortada. Geçen haftaya kadar adaylığımız meselesi hiç aklınıza gelmedi mi? Madem böyle düşünüyordunuz, niye aylardır bizimle yarışacak aday belirlemek için toplantı üstüne toplantı yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi öyle bir muhalefetimiz var ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bunları görünce aklıma eskilerden bir hikâye geldi. Fi tarihinde memleketin birinde hasisliğiyle, kıskançlığıyla, çekememezliğiyle meşhur bir adam varmış. Bu kişi hasisliği yüzünden bilhassa komşusuyla her konuda kavga edermiş. Adamın namı öylesine alıp yürümüş ki ülkenin padişahının kulağına kadar gitmiş. Padişah ‘Hele şu adamı buraya getirin de denildiği kadar hasis mi bir bakalım’ demiş. Adamı bulup padişahın önüne getirmişler. Padişah, adama ‘Dile benden ne dilersen, hiç eksiltmeden istediğini vereceğim. Ama bir şartla, sana verdiğimin iki katını da komşuna vereceğim’. Adam, ilk şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra kısa bir süre düşünmüş ve padişaha, ‘Sizden talebim bir gözümün kör edilmesidir’ demiş. Padişah şaşkınlıkla adama, ‘Ben sana ne dilersen vereceğimi söylüyorum, sen bir gözünün kör edilmesini istiyorsun, sebebi nedir?’ diye sormuş. Adam cevap vermiş; ‘Maksat komşunun iki gözü çıksın’. Altılı masanın geldiği yer ülkenin ve milletin hayrına herhangi bir işe talip olmak yerine bizim yaptıklarımızı yıkmak, yok etmek, tersine çevirmek vaadine saplanıp kalmaktır. ‘Madem biz Cumhurbaşkanı adayı çıkartamıyoruz, Cumhur İttifakı da çıkartmasın’ demenin başka anlamı olabilir mi? ‘Madem vizyonumuz yok, Cumhur İttifakı’nın da olmasın’ demenin başka manası olabilir mi? ‘Madem biz iş yapmayacağız, öyleyse AK Parti’nin yaptıkları da yıkılsın’ demenin başka hükmü olabilir mi?”

“14 MAYIS İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların tarihlerinin, hep benzer işlerle dolu olduğu için bugün yaptıklarına şaşırmamak gerektiğini vurgulayarak, “Milletten alamadıkları iktidara, kimi zaman darbecilerin, kimi zaman vesayetçilerin ihsanı olarak konmak bunların tarihinde var. Dün hayallerini ve hayatını çaldıkları merhum Menderes’in bugün de sloganını çalarak Genel Merkezlerine asmışlar. Bunların Allah’tan korkularını bilmeyiz ama milletten utanmadıkları da kesin. Onun için ‘Türk siyasetini bu hâle getirenler utansın’ demekle iktifa ediyoruz” düşüncesini dile getirdi.

Milletin 14 Mayıs’ta bir kez daha bu hasis, muhteris, utanmazlık siyasetine “yeter” diyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz sözü de kararı da milletimize bırakarak, 14 Mayıs için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Hamdolsun milletimizle rabıtamızı hiç koparmadık, gönül bağımızı hiç zayıflatmadık. Birileri kendi sırça köşklerinde siyasetçilik oynaya dursun, biz her fırsatta milletimize gittik, gidiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece 2022’nin başından bu yana diğer devlet ve parti programlarının yanı sıra 49 il ziyareti yaptıklarını, ziyaret ettikleri illerde vatandaşlarla coşkulu şekilde buluştuğunu anlattı.

Toplu açılış törenleriyle milletle beraber eser ve hizmet siyaseti gerçekleştirdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlar ve gençlerle yaptıkları sohbetlere dikkati çekti.

Denizli’de tekstil sektöründe çalışan 2 bin 500 kadın işçiyle bir araya geldiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her biri, ekonomimizi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat cari fazlayla büyütme hedefimize katkı veren fabrikaların hizmete açılış sevincini iş insanlarımızla, iş kadınlarımızla beraber yaşadık” sözlerini sarf etti.

Togg Fabrikası’ndan Yusufeli Barajı’na nice dev eseri ülkeye kazandırdıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Kemal herhâlde Yusufeli Barajı’nı da kapatırsın. Bay Kemal herhâlde Togg’u da kapatırsın. Bay Kemal, senin gücün bunlara yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın. O yanındakilerden de sana hiçbir fayda gelmez” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Karadeniz’de yeni keşifler ve yeni değerlendirmelerle bir trilyon dolarlık gaz rezervine ulaşmanın gururunu milletle paylaştıklarını hatırlattı.

Şehir hastanelerinin en büyüğünü Ankara’da Etlik’te hizmete açtıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Kemal, sen SSK’nın Genel Müdürlüğünü yapmıştın, ne hâldeydi SSK biliriz, seni oradan tanırız. Ne hâle getirdin oraları biliriz. Rahmetli Savaş Ay hayatta olsa da sana o yaptığın Genel Müdürlüğü tekrar bir anlatsa. İşte biz bunları yaparken altılı masanın tek yaptığı hiçbir sonuç çıkmayan toplantılar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Şimdi şehir ziyaretlerimizi şöyle görüntüleriyle hızlıca bir hatırlayalım” sözlerinin ardından salonda, “Aşkınan koşan yorulmaz” başlıklı video izletildi. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlarla buluştuğu, çeşitli projelerin açılışını gerçekleştirdiği görüntülerle, altılı masanın toplantı haberlerine yer verildi. Görüntülerde yerli otomobil Togg’un ekranlara yansıdığı anlar, partililerden yoğun alkış aldı.

“BİZİM İCRAATLARIMIZA ONLARIN HAYALLERİ BİLE YETİŞEMİYOR”

Videonun ardından konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onlar varsın altılı masada devam etsinler, biz meydanlarda devam ediyoruz. Nasip olursa bu hafta da Aydın’dayız. Durmak yok. Rahmetli Özal’ın da dediği gibi; bizim icraatlarımıza onların hayalleri bile yetişemiyor” ifadelerini kullandı.

İl ziyaretlerinde kendisini sevgi ve coşkuyla bağrına basan tüm vatandaşlara şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teker teker saymaya kalksam değil saatler günler sürecek. Bu eser ve hizmet siyasetimizle 14 Mayıs seçimlerinde de bizimle yarışacak rakip bulamayacağımız anlaşıldı. Biz sözümüzü yine milletimize söyleyecek, yarışmamızı yine kendi projelerimizle kendi icraatlarımızla yapacağız. Onlar ülkelerini emperyalistlere peşkeş çekmek için sağa sola göz kırpa dursun, biz Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masanın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni anımsatarak metne ilişkin eleştirilerde bulundu.

“Açıkladıkları programı, ülkenin meselelerini çözmek, millete hizmet etmek için değil Batılı efendilerinden ‘aferin almak’ için hazırladıklarını açıkça ikrar etmekten çekinmiyorlar” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün ‘göbeğini kaşıyan adam’ diyerek değerlerine hakaret ettikleri milletin, bugün tıpış tıpış gidip ‘Bize oy vereceksiniz.’ diyerek iradesini hiçe sayıyorlar. Esasen biz ‘politika metni’ diye kamuoyunun önüne çıkartılan beyanların gerisindeki rövanşist zihniyete yabancı değiliz. Hükûmete geldiğimizde vesayet güçlerinin bize dayattığı, gezi olaylarında şart olarak önümüze konan, terör örgütlerinin saldırılarının hedefinde olan, uluslararası mecralarda diplomatik dille hep karşımıza çıkartılan, kendilerini siyasi ve hukuki mecralarda engellemek için uğraştıkları ne varsa hepsi de bu metnin ruhunda mevcuttur” dedi.

Kendileri Türkiye Yüzyılı hayali ve hazırlığıyla geleceğe bakarken altılı masanın milletin kazanımlarına göz dikmek dışında hiçbir niyetlerinin ve heveslerinin olmadığının bu vesileyle bir kez daha gördüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millete ait olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni şahsımızın malı, hâlen Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan Çankaya Köşkü’nü atıl bir yer olarak tasavvur eden zihniyetin çapı işte bu kadardır” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana katıldığı 15 seçimi kazanmalarına rağmen her seçime olduğu gibi 14 Mayıs’ta yapılacak seçime de ilk günkü ciddiyetle, azimle, inançla, heyecanla hazırlandıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bay Kemal hiç üzülme, bu akşam TRT yayınını Çankaya Köşkü’nde yapacağım. Çankaya Köşkü, bizim şahsi malımız değil. Tamamı ile milletin malıdır. Aynı şekilde Külliyemiz de yine milletin malıdır. Bunlar seni niye bu kadar rahatsız etti? Ne kadar bu rahatsızlığını sürekli dışa vurdun. Buraya gelen dünya liderleri, burayı gördükleri zaman hep burayla iftihar ettiler ve tam aksine ‘Güçlü devletler, büyük devletler bu eserlerle büyürler.’ ifadesini kullandılar.

Siyasi hayatları boyunca tek bir seçim kazanamamış olanların şimdiden cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, kurum, rant paylaşma hırsıyla birbirlerini masa altından tekmelemeleri, asıl niyeti açıkça ortaya koyuyor. Adını doğru koymak lazım, bunlar ülkenin yönetimine değil milletin kazanımlarını yağmalamaya talipler. İnşallah 14 Mayıs’ta milletimiz bir kez daha bu yağmacılara yeter diyecek. Sözün de kararın da geleceğin de kendisine ait olduğunu sandıkta ortaya koyacağı iradeyle gösterecektir.”

“HAK VE ÖZGÜRLÜK ALANLARINI GENİŞLETMEYE ÇALIŞTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak 20 yılda en büyük reformları gerçekleştirdikleri alanların başında hak ve özgürlüklerin yer aldığını söyledi.

Vatandaşına tepeden bakan, farklı kimlikleri tehdit kaynağı olarak gören tek parti faşizmi bakiyesi jakoben anlayışı rafa kaldırdıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurla Cumhuriyeti kucaklaştırarak devletimize ve demokrasimize olan güveni çok daha güçlü biçimde tekrar inşa ettik. Sadece bize oy verenlerin değil, 7’den 70’e vatandaşlarımızın tamamının hak ve özgürlük alanlarını genişletmeye çalıştık. Bu süreçte özellikle kadınlarımızın siyasette, bürokraside, iş dünyasında, akademide ve diğer alanlarda hak ettikleri yeri almalarına özel önem verdik” diye konuştu.

Tüm bu adımları atarken, en büyük desteği kadınlardan alırken en şedit saldırıların da CHP’nin başını çektiği muhalefetten geldiğini gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz özgürlükleri savunurken CHP ve şürekası, yasakların devamı için mahkeme mahkeme dolaşmak dâhil her yolu denediler. Meclis’te engelleyemedikleri her türlü özgürlük hamlesi karşısında soluğu ya Danıştayda ya da Anayasa Mahkemesinde aldılar. Ellerine geçirdikleri tüm fırsatları başörtülü kadınlarımızın haklarını gasbetmek için kullandılar” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir gece yarısı sosyal medya üzerinden yayımladığı videoyla eski yaraları tekrar kanattığını, eski acıları tekrar deştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çıkışın gerisindeki amacın, kadınlara haklarını vermek olmadığını, Meclis gündemine getirdikleri yasa teklifiyle bir kez daha gördüklerini anlattı.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİMİZİ, MECLİSİMİZİN TAKDİRİNE SUNDUK”

Bunun üzerine meseleyi CHP zihniyetinin insafına bırakmamak ve kalıcı bir çözüme kavuşturmak için süratle harekete geçtiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Temel hakların Anayasa konusu olmaması gerektiği inancımızı mahfuz tutarak ülkemizin geçmişten bugüne yaşadığı acıların bir daha tekerrür etmemesi için kendi teklifimizi hazırladık. Kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini güvenceye alma yanında toplumun taşıyıcı sütunu olan aile kurumunu sapkın akımlardan koruyacak anayasa değişikliği teklifimizi, Cumhur İttifakı olarak Meclisimizin takdirine sunduk. Altılı masaya soruyorum: Biz kutsal saydığımız aile kurumunu Anayasa teminatı altında parlamentoya sunduk ve aile kurumunu, kutsiyeti içinde parlamentoya getirirken ey bu altılı masanın içinde olanlar çıkın da açıkça, mertçe LGBT’yi kimler savunuyor kimler savunmuyor, bunu da söyleyin. Bizim LGBT ile ne ilgimiz ne de alakamız var. Çünkü biz aileyi kutsamışız, onu kutlu bir kurum olarak sayıyoruz. Bu kutlu kuruma herhangi bir sağdan soldan karışık tiplerin yürümesini kabullenmiyoruz. Ailelerimiz, tarihinden bugüne o kutsiyeti içinde hep gelmiş ve bu anlayışla da bugünlere, inşallah yarınlara da yürüyecek.”

“HİÇBİR MİLLETVEKİLİNİN ‘HAYIR’ DEMEYECEĞİNE İNANIYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliği teklifinin hazırlık aşamasında, uzlaşıya ve millî iradeye verdikleri öneme binaen hiçbir ayrım yapmadan Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere giderek onları da bu sürece katılmaya davet ettiklerini anımsattı.

CHP ve masadaki ortaklarının, iyi niyetli bu girişimlerinin karşısında adeta duvar kesildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Komisyon görüşmelerinde anayasa değişikliğini sulandırmaya kalktılar. CHP ve yoldaşlarının sabotaj girişimlerine rağmen teklifimiz, Cumhur İttifakı’nın kararlı ve net duruşu sayesinde komisyonda kabul edildi. İnşallah yakın bir zamanda anayasa değişikliği teklifimizin Genel Kurul görüşmeleri başlayacak. Meclis Genel Kurulunda, kimin yasakların devamından kimin de özgürlüklerin genişletilmesinden yana olduğu bir kez daha ortaya çıkacak” ifadesini kullandı.

Sosyal medyadan hak ve özgürlük nutukları çekenlerin ne kadar samimi olduğunun bu vesileyle görüleceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temennimiz bu düzenlemenin, Gazi Meclisimizin şanına yakışır şekilde, 400’ün üzerinde bir oyla kabul edilerek yürürlüğe girmesidir. Milletimizi temsilen bu yüce çatı altında görev yapan hiçbir milletvekilinin, ailenin korunmasını ve kadınlarımızın haklarını garanti altına almayı amaçlayan anayasa değişikliği teklifine ‘hayır’ demeyeceğine inanıyorum. Aksi yönde tavır sergileyenleri zaten ne milletimiz ne de kadınlarımız ne de tarih affeder” görüşünü paylaştı.

“İRADENİZE İPOTEK KONULMASINA FIRSAT VERMEYİN”

Makamların ve unvanların gelip geçici olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Asıl olan, adını milletin gönlünde altın harflerle yazdırabilmektir. Meclisimizin bir asrı aşan tarihinde bu çatı altında binlerce milletvekili görev yaptı. Kimi milletin emanetine gerektiğinde canı pahasına sahip çıktı kimi de üç günlük çıkarı uğruna ona ihanet etti. Kimi tehditler karşısında dik durdu kimi de zoru görünce korkup kaçtı. Herkes karakterine, şahsiyetine, taşıdığı sorumluluğun büyüklüğüne göre arkasında iyi-kötü bir miras bıraktı. Buradan bir kez daha tüm milletvekillerine şu çağrıyı yapmak istiyorum: İradenize ipotek konulmasına fırsat vermeyin. Bu tarihî fırsatın elinizden kaçmasına müsaade etmeyin. Kadınlarımıza ve gelecek nesillere karşı mesuliyetinizi yerine getirin. Gelin, Genel Kurul görüşmelerinde vicdanlarınızın sesini dinleyerek anayasa değişikliği teklifimize ‘evet’ deyin. Böylece milletin ve kadınlarımızın gönlünde mutena bir yer edinin.”

“FİNLANDİYA KONUSUNDA BAKIŞIMIZ OLUMLU AMA İSVEÇ KONUSUNDA OLUMLU DEĞİL”

AK Parti Grubu’nun, Genel Kurul toplantılarına katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu, beni ciddi manada üzdü. Bu millet kendi kasasından, kesesinden maaşı veriyor ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama Genel Kurulda eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu, sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan, arkadaş burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez ve aldığınız maaşlar haramdır haram. Bunu da böyle bilin” sözlerini sarf etti.

Birkaç gündür Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışının, kuraklık endişelerini bir nebze de olsa azalttığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabb’imden önümüzdeki aylar boyunca sürecek bol yağışla barajlarımızın dolmasını, topraklarımızın suya kanmasını, ülkemizin bereketli bir yaza hazırlanmasını niyaz ediyorum” dedi.

NATO’nun genişleme süreciyle ilgili gelişmeleri de yakından izlediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsveç, boşuna uğraşma; sen benim mukaddes kitabım Kur’an’ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece sizin NATO’ya girmenize ‘evet’ demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumlu ama İsveç konusunda olumlu değil. Bunu da böyle bilin” diye konuştu.