Erdoğan enflasyon için tarih verdi: 2023'ün Şubat ve Mart...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, artan enflasyon sorununun çözümü için de tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: "Bugün ülkemizde küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş, kendi küçük hesapları uğruna fiyat artışlarını körükleyenlerin yarattığı belirsizlik, dövizdeki istikrarsızlık gibi faktörlerin yol açtığı denge gibi sorunlar vardır. Biz buna bardağın boş tarafı diyelim. Peki bardağın dolu tarafında ne var?

"30 MİLYON İSTİHDAMIMIZ VAR"

Son 20 yılda 3,5 trilyon dolarlık yatırım yapan sanayiden turizme, konuttan sosyal desteklere her alanda güçlü altyapıya sahip bir ülke olduk. İhracatçılarımızın başarıları var. Bereketli bir sezona hazırlanan turizmcilerimiz var. Yağışlı geçen bir mevsimin ardından iyi bir hasat bekleyen üreticilerimiz var. Geçen yılın ocak ayına göre 31,5 milyondan 34,2 milyona çıkan işgücümüze karşılık 27,5 milyondan 30,4 milyona yükselen istihdamımız var. Her gün daha da yükselen rakamlarla ülkemize gelen yatırımcılar var. İşte bu Türkiye 100 trilyon dolarlık dünya pazarından hak ettiği payı almak için ne gerekiyorsa hazırdır.

"TÜRKİYE EKONOMİ PROGRAMINI KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ"

Artık Türkiye'nin ülkesini yüksek faizle soydurmayacak, istihdamla ayakta tutacak, ihracatla ve cari fazlayla güçlendirecek bir yola ihtiyacı vardır. Kendi sorunlarını çözmek için kullanmadıkları yol ve yöntemleri bize dayatanların durumu, kendi hastalığını iyileştirmek için kullanmadığını ilaçları başkalarına yazan doktorun durumuna benziyor. Bu tezgaha tekrar düşemeyiz, düşmeyeceğiz. Milletimizin yaşadığı geçim zorluğunu, refahında ortaya çıkan azalmayı mutlaka telafi ederek yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyümeye dayalı Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız.

"ŞUBAT VE MARTTAN İTİBAREN GERİDE BIRAKACAĞIZ"

İnsanlarımızın döviz altın tasarrufu alışkanlıklarını TL'ye yönlendirmek için çeşitli alternatifleri devreye alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede temmuz ayındaki enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğimiz aralık ve ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 şubat ve mart aylarından itibaren artık bu sorunları önemli ölçüde geride bırakmış olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarına yaptığımız kuvvetli atıfların sebebi, bizi işte bu fasit daireden çıkartacak fırsatları önümüze sermiş olmasıdır. Artık Türkiye’nin ülkesini yüksek faizle soydurmayacak, istihdamla ayakta tutacak, üretimle geliştirecek, ihracatla ilerletecek, cari fazlayla güçlendirecek bir yola ihtiyacı vardır. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Kendi sorunlarını çözmek için kullanmadıkları yol ve yöntemleri bize dayatanların durumu kendi hastalığını iyileştirmek için kullanmadığı ilaçları başkalarına yazan doktorun durumuna benziyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına, iktidarımızın 20. yılına dayandığımız bir dönemde bu tezgâha tekrar düşemeyiz, düşmeyeceğiz. Milletimizin yaşadığı geçim zorluğunu, refahında ortaya çıkan azalmayı mutlaka telafi ederek yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyümeye dayalı Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Sizlerin de takip ettiği gibi bu konuda her gün yeni bir adım atıyoruz. İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını Türk lirasına yönlendirmek için çeşitli alternatifleri devreye alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz.”

Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çerçevede temmuz ayında enflasyon farklarıyla ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğimiz aralık ve ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren artık bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Esasen Rusya-Ukrayna savaşının özellikle enerji fiyatlarında ortaya çıkardığı ağır fatura olmasaydı programımızın meyvelerini içinde bulunduğumuz aydan itibaren toplamayı planlıyorduk. Mücbir sebepler bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına sebebiyet vermiştir. Ama hedeflerimizden de programımızdan da çalışmalarımızdan da kararlılığımızdan da en küçük bir geri adım atmak yoktur, olmayacaktır. Herkesin hesabını, kitabını, planını, başka birtakım beklentilere değil, buna göre yaparak hareket etmesini özellikle tavsiye ediyorum. Türkiye’nin siyasi ve ekonomik olarak tökezlemesini bekleyenlerin heveslerini inşallah bu defa da kursaklarında bırakacağız.”

"TÜRKİYE İÇİN 'BİTİYOR' DİYENLERİ ÜÇ GRUBA AYIRABİLİRİZ"

Ülkemizi "batıyor, bitiyor" yaygarasıyla farklı bir konuma yerleştirmek isteyenleri üç gruba ayırabiliriz. "Birinci grupta içte ve dışta yıllarca ülkeyi sömürerek kendisini büyütmüş bir kesim var. Bunların endişesi reel ekonomiyle büyüyen Türkiye'den eskisi kadar çok kazanç sağlayamayacak olmalarıdır. İkinci grupta, ilk gruptakilerin yönlendirmesiyle hareket eden akademisyen, gazeteci görünümlü tetikçiler bulunuyor. İşin açıkçası bunları çok kale almıyoruz. Bu tetikçileri çok da adam yerine koymuyoruz. Üçüncü grupta ise hükümetimize, ittifakımıza besledikleri husumetten dolayı her şeye körü körüne saldıranlar bulunuyor. İlk iki grubun en çok istismar ettiği de bu kesimdir."

“KARAMSARLIK POMPALAYANLARIN DERDİ ASLA ÜLKEMİZ DEĞİLDİR”

Sahip olunan altyapı ve küresel fırsatlar itibarıyla hem ümitlerin, hem de hedeflere ulaşma ihtimalinin en güçlü olduğu dönemde olunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ödediğimiz bedeller, katlandığımız maliyetler, yaşadığımız acılar, elde edeceğimiz sonuçlara fazlasıyla değecektir. Sırf iş insanlarımızın ve milletimizin kafasını karıştırmak, umutlarını törpülemek için karamsarlık pompalayanların derdi asla ülkemiz değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’da, Amerika’da, dünyanın dört bir yanında yaşanan sıkıntıları görmezden gelip Türkiye’yi “batıyor, bitiyor” yaygarasıyla farklı bir konuma yerleştirmek isteyenleri 3 gruba ayırdığını belirterek, birinci grupta içte ve dışta yıllarca ülkeyi sömürerek kendilerini büyütmüş bir kesimin olduğunu vurguladı.