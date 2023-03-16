Elvan Işık Gezmiş, Giresun’da bir ilki başarmak istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olan Elvan Işık Gezmiş, Giresun’da bir ilki başarmakistiyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadın milletvekili olarak Giresun’u temsil etmek isteyen Eczacı Elvan Işık Gezmiş, milletvekili aday adaylığı resmi başvurusunu CHP Genel Merkezine yaptı. 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için hazır olduklarının altını çizen Gezmiş, “Atatürk’ün yolundan ayrılmadan, vatana, millete faydalı olmak; evlatlarımıza aydınlık ve güzel bir Türkiye bırakmak için elimizi taşın altına koyduk. Memleket için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Gezmiş, sadece CHP üyelerine değil tüm seçmenlere seslendi ve “gelin canlar hep bir olalım” ifadelerini kullandı.

Siyasetin beşiğinde doğan, büyüyen ve Giresun’a ilk kadın milletvekili olarak hizmet etmek için kollarını sıvayan Gezmiş, Giresun eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Mehmet Işık’ın kızı, CHP eski İl Başkanlarından Aykut Gezmiş’in ise eşi.