Davutoğlu: Dürüst kadrolar gitti yolsuzlukları benimseyen kadrolar geldi
Giresun'un sahip çıkması gereken siyasetçiler Giresun'a değil FETÖ borsasına sahip çıkıyorlar; şeklinde konuştu. Milleti ayağa kaldırmaya talip olduklarını söyleyen Davutoğlu, Türkiye'nin birleşmeye ve nezakete ihtiyacı olduğunu belirtti.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Giresun 1. Olağan İl Kongresinde güncel gelişmeleri değerlendirdi.
Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin TMSF şirketleri üzerinden yolsuzluk yaptığı yönünde açıklamalarda
bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyerek;Giresun'un sahip çıkması gereken siyasetçiler Giresun'a değil FETÖ borsasına
sahip çıkıyorlar; şeklinde konuştu. Milleti ayağa kaldırmaya talip olduklarını söyleyen Davutoğlu, Türkiye'nin birleşmeye ve nezakete
ihtiyacı olduğunu belirtti.
Göreve gelmeleri halinde yolsuzlukların kökünü kurutacaklarının altını çizen Davutoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde;
KARADENİZ İNSANI ÇOŞAR COŞTURUR
"Bugün olağanüstü bir gün yaşıyorum. Çok mutluyum. Üzerimde biraz yorgunluk vardı. Giresunlular beni öyle karşıladı ki enerjime enerji
kattılar. Karadeniz insanı böyledir hem coşar hem coşturur. Makamlar gelir geçer. Beni en çok üzen şey "kurtarın beni başbakanım"
seslenişiydi. Dün Batı Trakya'daydım. İşimiz zor ama onurlu. Zor olandan başkası kaçsın biz zor olana ve milleti ayağa kaldırmaya
talibiz. Bir gecede başbakan aleyhine olumsuz haberler yapanlardan yol arkadaşı olmaz.
DÜRÜST KADROLAR GİTTİ, YOLSUZLUKLARI BENİMSEYENLER GELDİ
Cumhurbaşkanına soruyorum: Bize ne oluyor? Başınızı ellerinizin arasına alın ve düşünün. 6 Yıl için dürüst kadrolar gitti yolsuzlukları
benimseyenler, cahiller geldi. Keşke ülkeyi iyi yönetselerdi de bize ihtiyaç olmasaydı.
KİMSE BİZE YAKINLARINA BİR KURUŞ YEDİRDİ DİYEMEZ
Giresun'un sahip çıkması gereken siyasetçiler Giresun'a değil FETÖ borsasına sahip çıkıyorlar. Biz Giresun'un sokaklarında dolaşıyoruz.
Her yerde dolaşıyoruz. Halk bize muhabbet gösteriyor. Kimse bize "yakınlarına bir kuruş yedirdi" diyemedi
.
DOLAR 2 LİRA İKEN FINDIĞA 15 LİRA VERDİK
2015 yılında fındık için önüme değişik rakamlar getirdiler. Fındığa verdiğimiz fiyat 15 liraydı. Dolar ise 2 liraydı. Onlar bizim gibi bu halkı
ve fındık üreticilerini düşünmezler. Dünyanın en yüksek faizini ödeyen ülke biziz. Utanmaları lazım. Bu cahil yönetim 128 milyar doları yanlış
yerlerde kullandı. Fındığın hakkını verin. Siz vermezseniz biz fındığın hakkını vermeye geliyoruz. Faizciler verilen parayı alarak fındığa
vereceğiz. Dolara endeksli olarak fındığı vereceğiz. Budur halka hizmet etmek.
KİMSE HUZURLU DEĞİL
Toplumda kimse huzurlu değil. Bu çürümüş iktidardan kurtulmak için bu son yaz. Türkiye neden bu hale geldi? Birisi cehalet. Diğeri de
yolsuzluk. Açık ve net ifade ediyorum. Bu kadrodan herkesi tanıyan biri olarak söylüyorum. Hazine ve Maliye Bakanı'nın gözü ışıl ışıl ama
beyni tam takır. Türk Lirasını bu derce sersefil edenler ne yerli ne de millidir. Bunlardan hesap soracağız.
TÜRKİYE’DE CEPLERİNİ DOLDURMAYA ÇALIŞAN İÇ MİHRAKLAR VAR
Yine Giresun';a gelip "dış mihrakların oyunu" diyecekler. Söyle bu dış mihrakı sayın Cumhurbaşkanı. Ama kıvırıp dönmek yok. "Aptal olma"
mektubu aldığın zaman mücadele edeceksin. Bugün dış mihrak dediğini yarın karşılamayacaksın. Türkiye'de bir iç mihrak var.
Ceplerini doldurmaya çalışan iç mihraklar var. Bakanın biri çıktı dezenfektan şirketi kurdu milletin sağlığı ile oynadı. Sayın Cumhurbaşkanı ona hesap sormak yerine teşekkür etti. Kim olursa
olsun devlet hakkında bir iddiada bulunuyorsa o iddiaları çürütmek devlet yetkililerinin bir görevidir.
ÇOK GÜÇLÜ BİR KADRO İLE HAREKET EDECEĞİZ
Biz onurla görevi bıraktık. Kendi damadı "at izi it izine karıştı" diyerek çekip gitti. Yolsuzlukların kökünü kurutacağız. Ben bunun için bedel
ödedim. Biz bu sınavı vermişiz. Çok güçlü bir kadro ile hareket edeceğiz. En kaliteli ekonomik ve adalet kadroları bizdedir. Kirlenmişlerle değil tertemizlerle yola çıkıyoruz. Zamana ve sabra
ihtiyacımız var.
TÜRKİYE'NİN NEZAKETE İHTİYACI VAR
Türkiye'nin birleşmeye ve nezakete ihtiyacı var. Bahçeli ve Erdoğan milleti yordu. Evet rekabet edeceğiz ama birbirimize düşman
muamelesi yapmayacağız. Adalet, demokrasi, refah, eşitlik ve siyasi ahlak ilkeleri ile hareket edeceğiz. Adres gelecek. Adalet gelecek.
Refah gelecek. Siyasi ahlak gelecek.
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