banner314

banner325

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe görüşmelerindeki konuşmasında muhalefeti hedef aldı. Eleştiriler üzerine muhalefet vekilleri, Oktay'ın açıklamalarını protesto etti.

POLİTİKA 06.12.2022, 10:06 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe görüşmelerindeki konuşmasında muhalefeti hedef aldı. Eleştiriler üzerine muhalefet vekilleri, Oktay'ın açıklamalarını protesto etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nde ikinci kez açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay açıklamasında muhalefeti hedef aldı. Muhalefetin 2023 bütçesine yönelik eleştirilere değinen Oktay, "Gece gündüz çalışılmış bütçe teklifimizi böyle mesnetsiz çarpıtmalarla karalamak ancak ve ancak yurtdışından yine iftira ithal edenlerin ajandasına yakışır" dedi.

Oktay, şunları söyledi: "Malum danışmanlarınızın aklıyla, Kandil'den aldığınız emirlerle, Pensilvanya'dan kulağınıza üflenenlerle o siyaset üstü dediğiniz karanlık dostlarınızla hareket edip söylem geliştirdiğiniz sürece bu millet size itibar etmez, yetki vermez."

''BU MİLLETE GERİ ADIM ATTIRAMAYACAKSINIZ''

"Cumhurbaşkanı adayı diye bir vesayetçi aradığınızı da biliyoruz" diyen Oktay, "Güçlendirilmiş değil, küflendirilmiş sistem önerilerinizle bu millete geri adım attıramayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu kendisine de Bay Kemal demeye başladı. Yani eleştiriyor gibi gözükürken sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na olan gizli hayranlığınız halis mi?"

KILIÇDAROĞLU'NA 'UYUŞTURUCU' CEVABI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Oktay, "Kendi ülkesini uyuşturucu ve kara para aklamayla ithal eden bir siyasi parti genel başkanına cevap vermek bile zül... Ve de gelecekte bu ülkenin cumhurbaşkanlığına aday olmaya çalışan bir zat. Allah'tan korkun" ifadelerini kullandı.

MUHALEFET VEKİLLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Muhalefet vekilleri, Fuat Oktay'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Vekiller, Oktay'ın muhalefeti hedef alan açıklamalarını protesto etti.

KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı, Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde Süleyman Soylu'ya yönelik 4 soru yöneltmişti.

Kılıçdaroğlu, şunları sormuştu:

"1- Süleyman Soylu'nun "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianamede çıkarılan sanıklarla Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı?

2- Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırbistan'daki uyuşturucu çetesi lideri nasıl oldu da İstanbul'un göbeğinde kendine özel bir hayat kurdu, uyuşturucu faaliyetlerini yönetti, rakip çetesi elini kolunu sallayarak onu öldürdü?

3- Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla işbirliğine neden direndi?

4- Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile, uyuşturucu ile mücadele eden bu kişi neden bu konuma getiriyorsunuz?"

#FuatOktay #CumhurbaşkanıYardımcısı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 06 Aralık 2022
İmsak 06:36
Güneş 08:07
Öğle 13:00
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir