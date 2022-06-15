Cumhurbaşkanı AKP Lideri Erdoğan Akaryakıt fiyatlarından rahatsız olmuş!

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde akaryakıt fiyatlarındaki artıştan rahatsız olduklarını söyledi. Erdoğan’ın konuşması şöyle:

Dünyayı sarsan 2008 krizinden güçlenerek çıktık. Avrupa krizinden yara almadan çıktık. Geziden darbeye tüm sinsi saldırılardan dimdik ayakta çıktık. Salgından en az hasarla çıktık. Savaşın olumsuz etkilerinden de en az kayıpla çıkmanın gayreti içindeyiz.

Ekonomik olarak en büyük bedeli bu son dönemde ödüyoruz.

Avrupa ve ABD başta olmak üzere tüm ekonomiler enflasyonla boğuşuyor.

Vatandaşlarımızı enflasyondan korumak için çok büyük adımlar attık. Faturaları sübvanse ettik.

Savaş sebebiyle ortaya çıkan buğday krizini çözmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.

Ülkemizin kendi vatandaşlarının temel ihtiyacı kapsamındaki hububat, sebze üretimimizde hiçbir sıkıntı yok. Dışardan aldığımız ürünler üretim ihtiyacını karşılamak içindir. Üreticinin maliyetinin arttığının farkındayız, yem ve gübre fiyatlarındaki yükselişi biliyoruz, çiftçiye de destek oluyoruz.

Enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak için çalışıyoruz.

Pompa fiyatlarındaki artış rahatsız edici durumda, ancak petrolü ithal ettiğimiz için hem kurdaki artıştan hem petroldeki yükselişten etkileniyoruz. Fiyatların düşmesiyle pompa fiyatlarının da gerilemesini bekliyoruz.

Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı, asgari ücret için “Ocak’ta düzenleme yaptık, Temmuz’da da yapacağız inşallah.” dedi.

TÜSİAD Başkanı’na da tepki gösteren Cumhurbaşkanı şöyle dedi:

Ey TÜSİAD’ın başına gelen beyefendi, ne oldu da bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun? Sen dış politikada sen bize ayar veremezsin, daha çırak bile değilsin, haddini bil. Bunlar akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Eğer bu kafayla devam edeceklerse kapımızı çalmasınlar. Sizden önceki ağababalarınız da böyle konuşuyordu. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyenlere açıktır.

Biz neden İsveç ve Finlandiya’ya tepkiliyiz? Çünkü onlar terörün yanındalar. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız.

Muhalefete bağlı belediyeleri de eleştiren Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

Bunların millet için vatan için çalışma derdi yok. Muhalefetin erken seçim isteği yok, çünkü bunlar sorumluluk üstlenmeden konforlu bir şekilde siyaset yapmaya alışmışlar.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na da "Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla." dedi.