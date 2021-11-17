Cumhur ittifakı liderleri Erdoğan ve Bahçeli Külliye 'de buluştu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. İki liderin görüşmede gündemdeki konuları görüştükleri öğrenildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün (17 Kasım 2021) saat 14.00’de Beştepe’de bir araya geldi.

Bahçeli görüşmede, özel olarak tasarlayıp çizdiği “Türk Dünyası Haritası“nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.

Basına kapalı olan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Bahçeli, açıklamada bulunmadı.