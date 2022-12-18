CHP’li Bülbül: Maraş Katliamı insanlık suçudur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Maraş katliamının 44’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “44 yıl önce yaşanan bu vahşeti unutmayacağız. Maraş katliamı insanlık suçudur” dedi.

19 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve günlerce devam eden insanlık dışı bir vahşet yüzünden insanların katledildiğini söyleyen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül,yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Maraş Katliamı, bu toprakların dinmeyen acısıdır. İnsanlık suçu bu katliam sonucu, on binlerce insan, topraklarından, iç ve dış zorunlu göçe mecbur bırakılmıştır. Maraş katliamı tarihimizdeki kara lekelerden biridir. Katliam her zaman bir insanlık suçudur. Aleviler 44 yıl önce Maraş’ta, inançlarından ve düşünsel yaklaşımlarından dolayı katledilmiştir. Irk, dil, din, düşünce ve cinsiyet bölücülüğüne dayalı toplumsal kutuplaştırma üzerinden siyaset kurgulayanlar, insanlığa ihanet eden suçların en büyüğünü işlemiştir. Etnik ve dinsel ırkçılık ve ayrımcılık suçtur ve bu suçu işleyenler, insanlığa ihanet suçuyla yargılanmalıydı. Bu ihanet suçu görülmeden, göstermelik davalar yenilenmeden, aydınlık, barışçıl ve huzur dolu bir gelecek inşası mümkün olmayacaktır. Katliamda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. 44’üncü yılında Maraş Katliamını bir kez daha lanetliyor, kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.”