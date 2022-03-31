CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim? "Ulaştığım bilgiye göre" diye açıkladı

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı kim olacak. Konu sürekli gündemde. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, kendisinin başbakan adayı olduğunu defalarca açıkladı. Millet ittifakı adayının kim olacağı halk tarafından da merak ediliyor.

CHP tarafında partinin aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstereceği ifade edilirken, Millet İttifakı olarak gösterilecek adayın, muhafazakar kesimden de oy alabilecek ve Erdoğan'ın karşısında durabilecek bir aday olması gerektiği konuşuluyor. Bu bağlamda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büşükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş izimleri anketlerde öne çıkıyor. Yapılan anketlerde, Mansur Yavaş ismi tek başına yüzde 50'yi aşan bir sonucu ortaya koyuyor. Ancak Belediye başkanlarına adaylık verilmeyeceği gibi söylentiler konuşulurken, öne Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci’nin, partisinin Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olacağını açıkladığını hatırlatan Tele1TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “AKP döneminin başkalaşmış bir döneminin tasarlayan çevreler var. Dikkat edin kendisini muhalefet alanında konumlandırdığını söyleyen bazı medya kuruluşlarında bir takım isimler gündeme getirilecek. Buna dikkat edin. Ama tablo şu Meral Akşener aday olmadığına göre tek bir güçlü aday kalıyor. O da Kemal Kılıçdaroğlu. Ulaştığım kesin bilgi; CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ama henüz Millet İttifakı’nın adayı değil” ifadelerini kullandı.

Yanardağ, sözlerine şu şekilde devam etti:

PARTİLER SEÇİM AÇIKLANMADAN ÖNCE ADAYI KARARLAŞTIRMALI

“Partilerin seçim tarihi açıklanmadan kendi aralarında adayı kararlaştırmalıdır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya işaret ettiği CHP geleneğinden gelme bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünüyorum”