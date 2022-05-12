CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Canan Yüreklidir, Canan Cesurdur, Canan Bizimdir!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay'dan çıkan karar, Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Milletvekillerini İstanbul'a çağırdıktan sonra İstanbul İL Başkanlığı önünde açıklamalalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun yanında Ekrem İmamoğlu ön sırada durdu. Canan Kaftancıoğlu'na sarılarak üzüntüsünü paylaşan Kılıçdaroğlu, verilen kararın siyasi olduğuna dikkat çekerek AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Kılıçdaroğlu; " Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Yine devam edeyim, unutma Erdoğan; bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir, herkes duysun." dedi.

Yargıtay, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili hapis kararını onadı. Bu kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin tüm vekillerini 'derhal' diyerek İstanbul İl binasına çağırmıştı. Akşam saatlerinde İstanbul'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'ta Bursa'da yapılması planlanan mitingi İstanbul'da yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na hapis cezasının onanması ve siyasi yasak getirilmesi kararının ardından İstanbul’a gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası önünde kurulan kürsüye İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hep birlikte bu ülkeye çektirilen zulme son vereceğiz. Hep birlikte; doğusu - batısı, güneyi – kuzeyi, vicdanı olan her vatandaşla beraber yol yürüyeceğiz ve Türkiye’yi zulümden ve zalimden kurtaracağız.

Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum: Erdoğan sen ikiyüzlüsün, sen fırsatçısın, sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor. Söyleyeyim; artık zulmü, küstahlığı artık son buluyor.

Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun?

Bu gürültü mahallelerini sığınmacılara sattığın insanlarımızın gürültüsüdür.

Bu gürültü aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür.

Bu gürültü elektriğini kestiğin 4 milyon insanın karanlıktaki sesidir. Milyonların acısının sesidir bu kulaklarında çınlayan ses.

Geleceğini çaldığın bu kızgın insanların sesini duyuyor musun? Özürlüğün şarkısını söyleyenlerin sesini duyuyor musun?

Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için. Her bir vatandaşın onuruyla ve özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. En karanlık anın şafağa en yakın zaman olduğunu biliyoruz, hep birlikte seslendiriyoruz.

Erdoğan; biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, bu zulmün de son bulacağını, bir kez daha huzur ve sükûnetin bu ülkeye geri geleceğini hepimiz biliyoruz. Bütün acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Evet sen zayıfsın, biz güçlüyüz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın biz omuz omuza gelen bir halkız. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Yine devam edeyim, unutma Erdoğan; bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir, herkes duysun.

21 Mayıs günü Bursa’da miting yapacaktık. Buradan duyuruyorum; artık mitingin adresi Bursa değil, İstanbul'dur. İstanbul’da yapacağız.

Hiç endişe etmeyin, zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek!