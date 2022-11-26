Bugün seçim olsu hangi ittifak önde olur

Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor

ORC Araştırma 45 ilde 4280 kişi ile yüz yüze yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Millet İttifakı, yüzde 42 oy alırken Cumhur İttifakı yüzde 37,9'da kaldı.

En geç Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler için anket şirketleri kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

AKP %31,1

CHP %24,2

İYİ PARTİ %17,8

MHP %6,8

GELECEK PARTİSİ %2,7

DEVA PARTİSİ %2,3

TDP %2,0

YRP: %1,5

BTP %1,5

BBP %1,3