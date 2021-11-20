BTP liderinden Yılmaz Büyükerşen’e ziyaret

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin il kongresi için gittiği Eskişehir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyafet etti.

BTP liderine ziyaret sırasında genel başkan yardımcıları Harun Kayacı, Lütfüllah Önder, Fuat Şengül, İsmail Çetin ile BTP Eskişehir İl Başkanı Fahri Gürgenburan da eşlik etti.

Samimi bir havada geçen ziyarette Eskişehir’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve kendisini evinde hissettiğini belirten BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Eskişehir’i çok beğeniyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen gibi bir idol ile buluşmak benim için büyük onur” dedi.

Konuşmasına Prof. Dr. Haydar Baş Beyi rahmetle anarak başlayan Yılmaz Büyükerşen de BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’a gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür edip başarılar diledi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret ettik. Yılmaz Hocamıza samimi sohbeti ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gerçekleştirilecek il kongresi için şehrimize gelen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, kongrelerinin partileri için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.