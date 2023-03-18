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Bahçeli'den Millet İttifakına Çanakkale Zaferi'de yenilen düşmün benzetmesi

Bahçeli'nin 'Çanakkale Zaferi' mesajında tepki çeken sözler: Millet İttifakı'nı Milli Mücadele'de yenilen düşmana benzetti!

POLİTİKA 18.03.2023, 19:17 Murat Aydın
Bahçeli'den Millet İttifakına Çanakkale Zaferi'de yenilen düşmün benzetmesi

Bahçeli'nin 'Çanakkale Zaferi' mesajında tepki çeken sözler: Millet İttifakı'nı Milli Mücadele'de yenilen düşmana benzetti!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü üzerine yayımladığı mesajda Millet İttifakı'nı Çanakkale'de yenilen düşman kuvvetlerine benzetti. MHP lideri, "Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün Milli Mücadele’de tepelenenlerdir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda Millet İttifakı ve muhalefeti hedef aldı. 

"Türk milletinin bin yıllık süre içinde üç kıtaya açılan vatan coğrafyalarından, 18’inci yüzyıldan itibaren çekilmeye başlamasıyla ortaya çıkan küçülme ve daralmanın son direniş ve nirengi noktası elbette Çanakkale’dir" diyen Bahçeli, mesajının devamında ise sözü seçimlere getirip "Türk milletinin zaaf anını kolladıkları iyi bilinen bu şer ve şiddet cephesinin bugün zillete düşmüş siyasi işbirlikçileri kullanarak yeni bir kuşatmayı sahneye koydukları, 29 Ekim 1923 tarihinde yarım kalmış köhne emellerini tamamlamaya çalıştıkları alenen görülmektedir" yorumu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Genel Merkezi'ne yapacağı ziyareti hedefine koyan Bahçeli, "Zaferimizin 108’inci yıl dönümünü ve şehitlerimizin aziz hatıralarını gölgelemek, adeta geçmişin rövanşını almak niyetiyle programlanan CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir edilmiştir. Bu kez takip edilen kirli yöntem kaleyi içeriden yıkmak için işbirlikçi güruhu yüreklendirme, gayri milli zihniyetlerle amaç ve eylem ortaklığı kurmaktır" iddiasında bulundu. 

Millet İttifakı'nın Çanakkale'de yenilen düşman kuvvetlerine benzetmekten geri durmayan MHP lideri "Zillet ittifakı bu dayatmanın koçbaşı, bu servisin hizmetkarıdır. Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale’de ezilenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün Milli Mücadele’de tepelenenlerdir. Bugün karşımıza bir kez daha çıkanlar, ana kanındaki bebekleri süngüyle deşen caniler, FETÖ’ye ve PKK’ya siyasi rant ve ikbal uğruna el uzatan çürümüşlerdir. Doğal felaketlerin enkaz ve yıkımını kaldırmak, derin yaraları sarmak için mücadele halinde olan Türkiye’mizi Yeni Yüzyıla taşıyacak olan muhteşem irade Çanakkale ruhuyla tecelli etmiştir" ifadelerini kullandı. 

#DevletBahçeli #xmhp #18Mart #çanakkale
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