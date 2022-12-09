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Aydın Milletvekili Bülbül: TÜİK’in verileri sabıkalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. TÜİK’in açıkladığı rakamlara halkın güveninin kalmadığını ifade eden Bülbül, “TÜİK gelecek iktidarımızda bu yanlış hesaplamaların hesabını millete ve bağımsız yargıya verecektir.” dedi.

POLİTİKA 09.12.2022, 11:03 Murat Aydın
Aydın Milletvekili Bülbül: TÜİK’in verileri sabıkalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. TÜİK’in açıkladığı rakamlara halkın güveninin kalmadığını ifade eden Bülbül, “TÜİK gelecek iktidarımızda bu yanlış hesaplamaların hesabını millete ve bağımsız yargıya verecektir.” dedi.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül yaptığı açıklamada vatandaşın enflasyonu TÜİK’in verilerinin 2 katı, 2,5 katı üstünde hissettiğini ifade ederek, “Bunu pazarda, manavda, çarşıda görüyoruz. TÜİK’in açıkladığı bu rakamlara halkın güveni kalmadı. TÜİK gelecek iktidarımızda bu yanlış hesaplamaların hesabını millete ve bağımsız yargıya verecektir.  Bu enflasyondaki düşüş miktarına inanmak mümkün değil. Çarşı, pazar fiyatlarına bakınca enflasyonun ne olduğunu herkes biliyor. Son 1-2 yıldır temel gıda ürünlerinde tereyağında yüzde 104, peynir yüzde 99, yumurta yüzde 98, dana eti yüzde 96, süt ise yüzde 132, sütün fiyatı eti geçti. TÜİK’in açıkladığı enflasyon fiyatı düşmüş neden böyle açıklamalarda bulunuyorlar. Emeklilere, memura verilecek zam bu artış miktarlarına göre belirleniyor. Buna göre vatandaşın, emeklinin, memurun, işçinin maaşının açıkça bu rakamlarla çalmak istiyorlar. Vatandaşın cebine girecek parayı çalmak istiyorlar. TÜİK’in rakamları verilecek zamları etkilemek amacıyla açıklanmış rakamlardır. Vatandaş yaşamını biliyor.” dedi.

ÇARŞI VE PAZARDAKİ YANGINI BİLMİYORLAR

Üretici enflasyon rakamlarının yüzde 200’lerde olduğunu söyleyen Bülbül, “Türk-İş’in açıkladığı bir de açlık ile yoksulluk sınırı var. Kasım 2021’de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 192 lira olarak açıklanmış. Şimdi ise Kasım 2022’de ise 7 bin 786 lira bu kadar büyük bir artış var. Türkiye’nin geldiği noktaya bakın verilen maaşlar yukarı çıkmış ama alım gücü düşmüş çünkü Türkiye üretmiyor. Her şeyi dışarıdan alan samanı Bulgaristan’dan alıyor, buğdayı Ukrayna’dan alıyor, arpayı Rusya’dan alıyor. Besi hayvanlarımız kesiliyor. Bir hayvanın kesilmesi demek onun yerine geçecek hayvanın üç yılda onun durumuna gelecek anlamına geliyor. Bu durumda süt fiyatlarına ne kadar destek verirsen ver süt raflarda 25 lirayı geçmiş durumda yani çocuklarımıza süt alamayacak duruma getirdiler. 6 lira simit olur mu? Çay ve simit hesabı yapanlar nerede şimdi? Bir ekmeğin hesabını yaptığında asgari ücretin yüzde kaçına denk geliyor? Fırın esnafı bağırıyor biz artık karşılayamıyoruz diyor. Fiyatların yukarı çıkması lazım vatandaşın alım gücü yok ki. Buğdayı, arpayı dışardan alırsan Türkiye çiftçisini muhatap almayıp da Yunan, Rus çiftçisini zengin edersen durum böyle oluyor. Tarıma yeterince destek verilmiyor. Bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Fuat Oktay çıktı konuştu nerede yaşadığı bilmiyor, bunlar sarayda yaşıyor. Bunlar çarşıyı, pazarı bilmiyorlar. Halk zorunlu gıda ürünleri ulaşamıyor. Ekmek uçuyor, Türkiye’nin geldiği nokta bu  iktidar faizle mücadele ettiğini öne sürüyor ama hiç alakası yok açık ve net söylüyorum 565 milyar TL 2023 bütçesinde faize ayrılan para bu sene ödenen para 290 milyar TL’dir. Ekonomiden anladıkları bu faizle mücadele ettikleri yok. Dertleri kendi yandaşlarını zengin etmek, 5’li çeteleri zengin etmek ve bunların dertleri yüzde 1’lik bir kısma Kur Korumalı Mevduat Hesabı diyerek bizim cebimizden aldıkları vergileri onlara peşkeş çekmektir. “ diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ KALMADI

Asgari ücretin alım gücünün kalmadığını aktaran Bülbül, “Barınma, kira büyük sorun kira fiyatları ciddi oranda artmış durumda sadece gıda yeterli değil, eğitime ayrılacak para, ulaşıma, iletilişime ayrılacak parayla rakamlar yukarıya doğru çıkıyor ama alım gücü de kalmıyor. Şuanda 5 bin 500 liranın altında binlerce emekli para alıyor. Verilen rakamın alım gücü açısından da önemli olması gerekiyor. İhtiyaçlara karşılık gelmesi gerekiyor. Enflasyonda dünyada ilk 5 ülke arasındayız. Enflasyon karşısında asgari ücreti ne kadar yukarıya çıkarırsanız çıkarın bu enflasyon devam ettiği sürece, gerçek enflasyon devam ettiği sürece, alım gücü düştüğü sürece asgari ücreti ne kadar yukarıya çıkarırsanız çıkarın vatandaşa katkı sunacak duruma gelmez.” şeklinde konuştu.

#SüleymanBülbül #AydınMilletvekili #CHP
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