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Ali Babacan'dan Avrupa birliği mesajı; Türkiye reformları 5 senede bitirir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ülkemizi AB standartlarına yükseltmek için çaba gösteriyoruz” dedi. Avrupa Birliği Başmüzakereciliği dönemini hatırlatan Babacan, “Türkiye en geç 5 senede AB’ye girmek için gereken reformları bitirir” diye konuştu.

POLİTİKA 28.12.2022, 23:42 Murat Aydın
Ali Babacan'dan Avrupa birliği mesajı; Türkiye reformları 5 senede bitirir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ülkemizi AB standartlarına yükseltmek için çaba gösteriyoruz” dedi. Avrupa Birliği Başmüzakereciliği dönemini hatırlatan Babacan, “Türkiye en geç 5 senede AB’ye girmek için gereken reformları bitirir” diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekşisözlük’ün YouTube kanalı Pena’da hakkındaki yorumları ve sorulan soruları yanıtladı. Babacan’ın şunları söyledi:

‘Adaydan önce hükûmet programı ve yol haritası açıklanacak’

“Altılı masanın ortak adayı belirlenmeden önce ortak adayın ve altı partinin bir seçim beyannamesi, yani hükûmet programı açıklanacak. Geçiş sürecinin yol haritası açıklanacak. Daha sonra sıra aday belirlemeye gelecek.”

‘AB’nin de Türkiye için hazır olması gerekiyor’

“Avrupa Birliği’ne (AB) girmek için 33 fasılda çok sayıda reform gerekiyor. Türkiye en geç 5 senede AB’ye girmek için gereken reformları bitirir. Bunu Türkiye’nin ilk Avrupa Birliği Başmüzakerecisi olarak söylüyorum. Ancak Türkiye hazır olsa da AB’nin de Türkiye için hazır olması gerekiyor.”

‘Süreç devam etseydi çoktan AB’ye üyeydik’

“33 fasıldan 10 tanesini müzakere açtık. Bunu 3 yılda başardık. Türkiye o hızla gitseymiş, 2014’te Avrupa Birliği’ne girmesi gerekiyordu. 3 yıllık dönemdeki hızla daha sonraki süreç devam edebilseydi çoktan Avrupa Birliği’ne üyeydik.”

‘En yüksek standartları AB’de görüyoruz’

“Türkiye’yi her alanda en yüksek standartlara ulaştırmak istiyoruz. Şu anda demokrasi deyince, insan hakları deyince, özgürlükler deyince, hukuk deyince dünyada en yüksek standartları genelde AB’de görüyoruz. Onun için ülkemizi AB standartlarına yükseltmek için çaba gösteriyoruz.”

‘Başrollerden birisini oynamaya talibim’

“Ben başrol oynamadım bugüne kadar. Ama bundan sonra Türkiye’nin yönetilmesiyle ilgili başrollerden birisini oynamaya talibim. Hükûmette bulunduğum dönemde güzel şeyler oldu. Yanlış şeyler de oldu ama güzel şeyler daha çoktu.”

‘Çekmeceler, dolaplar para doluydu’

“Ekonomi yönetiminin başında olduğum dönemde kasa ağzına kadar doluydu. Çekmeceler, dolaplar para doluydu. Merkez Bankası’nın rezervleri gırtlağına kadar doluydu. Yedek akçeler vardı. Bankaların bilançoları gayet güzeldi.

‘Keşke 2017’de avaz avaz bağırsaydım’

“2017’de bir referandum yapıldı. Şu andaki başkanlık sistemi halk oyuna sunuldu. 2015’te bakanlıktan ayrıldığımda siyasetten çekilme ve konuşmama kararı almıştım. Şimdi pişmanım. Keşke 2017’de avaz avaz bağırıp ‘Bu yanlış, bu referanduma evet demeyin’ deseydim.”

‘Bir ülkenin ekonomisi sadece asgari ücreti artırmakla düzelmez’

“Asgari ücret Ocak 2022’de asgari ücret 4250 liraydı, Ocak 2023’te 8500 oldu. Yüzde 99’luk bir artış. Oysa aynı dönemde gerçek enflasyon yüzde 200’e yakın. Biz, ‘Asgari ücreti artırırken gerçek enflasyonu alın ve üstüne refah payı ekleyin’ diyorduk. Dolayısıyla bu artış yetersiz. Ancak sadece asgari ücreti artırmakla bir ülkenin ekonomisi düzelmez. Hem üreticiler hem de çalışanlar için güven ve istikrar ortamı gerekir.”

‘200 bin sandığa en az beşer görevli yerleştireceğiz’

“(Seçim güvenliği) 200 bin sandığın başına altılı masa olarak en az beşer görevli yerleştireceğiz. 50 bin bina için 50 bin avukat görevlendireceğiz. Sağlam bir bilgi işlem sistemiyle tek bir oyun dahi zayi olmayacağı bir altyapı kuruyoruz.”

‘Evet, muhafazakâr bir aileden geliyorum’

Babacan, ayrıca “Sen TED ve ODTÜ’yü birincilikle bitir ama İslamist ol” yazan bir kullanıcıya şu yanıtı verdi:

“İslamist ifadesi dışarıdan bir değerlendirme. Saygı duyuyorum. Evet, muhafazakâr bir aileden geliyorum. Bu doğru. Ama insanların inancı, ibadeti dışarıdan bakmakla çok anlaşılan bir husus değil. Biz insanları muamelesiyle değerlendiriyoruz. Muamelesinde de üç kriter var: Bir; konuşunca doğruyu söylüyor mu? İki; söz verince tutuyor mu? Üç; emanete dikkat ediyor mu? Bu üç kritere uyan herkes bizim için muteber insandır” sözleriyle yanıtladı.

#AliBabacan #devaPartisi #avrupabirliği
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