banner314

banner325

Son Dakika

Akşener ve Kılıçdaroğlu Mersin'de aynı Kürsü'den halka seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlediği 'Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu. İki Lider, İktidar sert eleştirilerle seslenip erken seçim çağrısını yeniledi.

POLİTİKA 03.01.2022, 17:27 03.01.2022, 17:44 Murat Aydın
Akşener ve Kılıçdaroğlu Mersin'de aynı Kürsü'den halka seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlediği 'Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Akşener'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle;

-Bugün burada sizlerle olmak hem demokrasinin ve barışın şehrinde, hoşgörüyü barındıran şehirde olmak çok güzel bir duygu. Bundan 100 yıl evvel kendi kendini kurtaran şehir Mersin.

-Yalnız bir şey söyleyeyim bu kalabalığı daha önce burada toplamayanlar vardı. Ne olacak şimdi! Eyvah eyvah...

-Teşkilatlar olmasa bu canlılık olmaz. İki il başkanımıza da teşekkür ediyorum. İyi çalışmışlar.

-Bugün zamlarla karşı karşıyasınız. 24 aydır esnaf geziyorum..

-Sözü yerine getirilememiş memuruyla, geçinemeyen esnafıyla, 5 maaş alanları gördükçe kahrolan bir Türkiye ile karşı karşıyayız.

En büyük beka sorunu sizsiniz

-İşsizliğin arttığı, çiftçi hiç gübre atamadı. Genç çocukların hayatını çaldılar. Öyle bir sistemle yönetiliyoruz ki. Bakanlar emir eli. Bu ülkenin hafızası gitti. Bundan büyük beka sorunu sizsiniz siz.

-Bu ülkede kimileri 50 puan alıp mülakatla geçiyorsa ülkede çok büyük sorun var demektir. Bu tek adam sistemini çok isteyen Erdoğan ve bu ucube sistemdir.

Bu harami düzeni yıkacağız

-Belediyeler eliyle şehirlerde zenginler ve fakirler oluşmuş. Zenginler AK Partili fukaralar her partili olmuş. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız.

-Eğer rektörlerin kaymakamların valilikklerin özel kalemlerinden girip ballı maaşla kazanıyor senin oğlun mülakatta eleniyorsa bu ülkede çok büyük sorun var demektir. Bunun sorumlusu da bu ucube sistemdir.

Erdoğan'a seslendi: Sandığı getir

-Erdoğan'a sesleniyorum. Burada bir miting yaptın gördük. Bugün burada Mersinli'nin tevaccühü var. Mersinli diyor ki sandığa teslim ol, derhal sandığı getir diyor.

Bu harami düzeni attaya göndermek için derhal seçim, hemen seçim diyerek hepinizi selamlıyorum.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle;

-Halk adalet, demokrasi istiyor. 

Ayıracaksanız fakir mahallelerden başlayın

-Bugün metronun temelini atacağız. O nedenle güzel şeyleri yapıyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarıma kimseyi ayırmayın dedim. Ayıracaksanız fakir mahallelerden başlayın dedim. 

-Millet ittifakı olarak inşallah biz yeni bir başarıya imzaya atacağız. Süleyman Şah türbesini tekrar vatanımıza katacağız, bayrağımızı göndere çekeceğiz.

-Emeklinin, gençlerin, ev kadınlarının dertlerini biliyorum. Bu ülke zengin, güçlü bir ülke.

-5 yıl içinde İstanbul'un nufusü 5 milyon azalacak. Bu bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başlanacak. Amerika'nın Uzak Doğu'nun en güçlü merkezi haline gelecek.

Bir soygun düzenine son vereceğiz

-Bu bölgede herkesin huzuru yerinde olacak.

-'Yeterli kaynağımız var mı' derseniz. Kaynağın nereye harcanağını belirleyen iktidardır. Biz yandaşa değil. Vatandaşa, fabrikalara ayıracağız.

-Bir soygun düzenine son vereceğiz. Gitmediğiniz yollardan, elli yıllık garantilere bunların hepsine son vereceğiz. Tamamını kamulaştıracağız. Para var. Parayı halk için kullanacağız.

-Gençler biliyorum siyasete mesafelisiniz ama sandığa gideceksiniz. 'Sandık gelecek mi?' Gelecek. Bugün olmazsa yarın gelecek yaren olmazsa öbür gün gelecek.  

-

İki yılda içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi memleketelerine göndereceğiz. Bize güveneceksiniz.

(Hak, hukuku, adalet sloganları atılıyor)

-Asla ırkçılık yapmıyorum. Gelip gezebilirler asla sorun yok. Suriye ile de Mısır ile de barışacağız. Sadece iç politika da değil dış politikada da barışacağız. Türkiye kurucu ayalarına tekrar dönecek. Asla unutmayın sandık gelecek, oy kullanacaksınız.

#MeralAkşener #KemalKılıçdaroğlu #CHP #iyiparti #akp #Erdoğan #mersin #ekonomi #metro #MBB
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 03 Ocak 2022
İmsak 06:50
Güneş 08:22
Öğle 13:13
İkindi 15:34
Akşam 17:55
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 18 31
8. Brighton 19 27
9. Wolverhampton 18 25
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 18 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir