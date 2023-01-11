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Akşener, Erdoğan'a seslendi: Acınacak haldesin, gideceksin, yolun sonu göründü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında kürsüye "Başbakan Akşener" ve "Gençlerin umudu Meral Akşener" sloganlarıyla çıktı. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Önümüzdeki 5 ayda senin seçileceğin bir tarih yok. Acınacak haldesin, gideceksin, yolun sonu göründü" ifadelerini kullandı.

POLİTİKA 11.01.2023, 11:14 11.01.2023, 11:25 Murat Aydın
Akşener, Erdoğan'a seslendi: Acınacak haldesin, gideceksin, yolun sonu göründü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunuyor. Akşener kürsüye, "Başbakan Akşener" ve "Gençlerin umudu Meral Akşener" sloganlarıyla çıktı. Seçim tarihiyle ilgili tartışmalara değinen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Önümüzdeki 5 ayda senin seçileceğin bir tarih yok" ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

BİR HAFTA DAHA YAKLAŞTIK: 

Geceleri uyutmayan dertlerimizin biteceği günlere 1 hafta daha yaklaştık. Kaygıyla değil umutla uyanacağımız sabahlara 1 hafta daha yaklaştık. Sayın Erdoğan ve beceriksiz yönetiminin sandıkta elveda diyeceği kutlu güne 1 hafta daha yaklaştık. Seçim tarihi yaklaştıkça iktidar seçimi erkene almak için çırpınmaya başladı, seçimleri kazanabilecekleri bir tarih belirlemeye çalışıyorlar. İşi gücü bırakıp bununla uğraşmaya başladılar. Hatta güzelim haziran ayına çamur atmaya başladılar. Neymiş efendim haziran çok sıcak oluyormuş, neymiş sınavlar varmış? 2018'de erken seçim kararı aldığınızda haziran pek güzeldi de şimdi mi sıcak oldu? O zaman öğrenciler aklınızda değildi de şimdi mi aklınıza geldi

BARİ JÜBİLEN GÜZEL OLSUN: 

Halının altına süpürdükleri pisliklerin hazirana kadar ortaya çıkmasından korkuyorlar. Enflasyonu düşürdük yalanı patlar diye korkuyorlar. Maaş zamları eriyip gidecek diye korkuyorlar. Kendileri de biliyor ki sözde ekonomik model işlemiyor. Enflasyon canavarı açıklanandan daha fazla büyüyor. Sayın Erdoğan, sen kendini yorma. Önümüzdeki 5 ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. Sandıkta senin için emeklilikten başka seçenek yok.  Sana bir dost tavsiyesi, yancılarınla kafa kafaya verip hesap yapacağınıza son 5 ayını iyi geçirmek için çaba sarf et. Cumhurbaşkanlığın kötü geçti bari jübilen güzel olsun. Mesela son 5 ayın kalmışken, hazır EYT çıkmışken Nebati Bakanı emekli et, Merkez Bankası Başkanı'nı emekli et, 5 maaşlı danışmanlarını emekli et, partinin değil, milletin Cumhurbaşkanı ol.

ŞAKACI ŞİRİN: İktidar kalan son aklını da koltuk elden gidecek telaşıyla kaybetmiş durumda. İşin en trajikomik tarafı konuştukça saçmalıyorlar, daha da rezil oluyorlar. EYT ile yeni tanışan ışıltılı bakan ÖTV ile de yeni tanışmış. Şakacı şirin diyor ki ÖTV'yi indireceklermiş de araba kıtlığı çektiğimiz için indirmiyorlarmış. Patronu bay krizle birlikte Edi'yle Büdü gibiler. Kendisi de çıktı, 'Türkiye'nin 20 yılı ücretli çalışanların enflasyon karşısında en güçlü olduğu, asla ezilmediği yıllar olarak tarihe geçti' dedi. Bay kriz ve arkadaşları sanal iktidarlarının fantastik dünyasında yaşayadursun, biz milletimizin ve memleketlimizin gerçeklerini konuşmaya devam edeceğiz. Memur ve emekli maaş artışını yüzde 30'a çıkardı. Padişahımız lütfettiler. Sayın Erdoğan yersen siyasetiyle devlet yönetilmez. Devlet yönetmek ciddiyet ister. Böyle keyfine göre davranamazsın. Madem yüzde 30 imkanın vardı, neden önce yüzde 25 açıkladın? Milletimize yoklama mı çektin?

UZUN İNCE BİR YOLDASIN, GİDECEKSİN: 

2022 yılında çalışanlar yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir refah kaybına uğradılar. 6 ayda bir enflasyon farkı verilmesi yetmiyor. Enflasyon farkını TÜİK'in makyajlı enflasyonuna göre hesaplarsan refah kaybı hiç telafi edilmiyor. Memur ve emekliler için maaş artışının en az yüzde 55 olan asgari ücret artışı kadar olması gerekiyordu. Gördüğü rüyanın ve yaptığı hamasi konuşmaların aksine esnafı, memuru, emekliyi, öğrenciyi, çiftçiyi bu ucube sisteme geçtiğimizden beri enflasyona ezdiriyor. Her gün daha fazla açlıkla sınıyor, yoksulluğa itiyor. Hala milletimize masal anlatmaya devam ediyor. Artık çok az kaldı Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan uzun ince bir yoldasın, gideceksin sandık gelince. Acınacak bir haldesin, gideceksin sandık gelince. Artık sandık göründü, o sene bu sene.

Ekonomimizdeki tahribat eğitimde de yeni krizlere neden oluyor. 1,5 milyon öğrencimize hizmet eden 400 bin öğretmen için istihdam oluşturan, 1,6 milyon kişinin geçimini sağlayan özel okullar mali krizle karşı karşıya. 1100 özel okul kapandı. Bu durumdan en çok etkilenenler de öğretmenlerimiz oldu. AK Parti iktidarı yüzünden hayatı atanamama kaygısıyla geçen öğretmenlerimiz. Bu sefer de işsizliğe mahkum edildiler" dedi.

Meral Akşener, "Yeni yılla birlikte özel okul ücretlerine yüzde 65 zam yapılacağı öngörülüyor. Öğretmenlerimizin maaşları ne olacak? Yüzde 30'luk artışı bile alamayacaklar. Biz de bu sorunu çözmek için hem öğretmenlerimizi hem velilerimizi hem özel okul sahiplerini gözeterek kanun teklifi verdik. Kanun yasalaşırsa, özel okullarındaki öğretmenlerimizin SGK primlerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak. Hem öğretmenlerin maaşları artacak hem okullardaki yük azalacak. Özel okullardaki KDV'nin de kaldırılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

#MeralAkşener #iyiparti #TBMM #iyipartigruptoplantısı #rterdoğan
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