Akşener; Cumhuriyetin 2. yüzyılında huzurla yaşayacağız
İYİ Parti’nin resmi hesabından yeni yıl videosu paylaştı. Sosyal medyada çok dikkat çeken videoda şu ifadelere yer verildi:Zengin, güçlü, mutlu bir Türkiye hayalimizin gerçekleştiği, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında huzurla yaşayacağız. O sene bu sene olsun. Yeni yılımız kutlu olsun
İYİ Parti’nin resmi hesabından yeni yıl videosu paylaştı. Sosyal medyada çok dikkat çeken videoda şu ifadelere yer verildi:
“Biz bayrağımızı dalgalandıran her başarıda aynı heyecanı paylaşan azmin ve inancın önünde hiçbir engelin duramayacağını hatırladıkça aynı gururu yaşayan bir milletiz.
En zor şartlara hep birlikte göğüs germesini bilen en zor zamanların hep birlikte üstesinden gelen bir milletiz. Ne olursa olsun tek çatı altında buluşmayı bilen ortak değerleri mayası, farklılıkları, zenginliği olan büyük bir milletiz. Ve özlediğimiz bu ruha milletçe bu sene kavuşacağız. Zengin, güçlü, mutlu bir Türkiye hayalimizin gerçekleştiği, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında huzurla yaşayacağız. O sene bu sene olsun. Yeni yılımız kutlu olsun.”
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016