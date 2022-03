AKP'li eski vekilden kritik uyarı: İktidarımızı götürür

Ak Parti (AKP) eski Milletvekili Mehmet Metiner, partisine ciddi uyarılarda bulundu. Metiner, Tv100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu 'Sağlı Sollu' programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

“İKTİDARIMIZI GÖTÜRÜRSE EKONOMİ GÖTÜRÜR”

Aktaş'ın "Ekonomideki bu durum seçmeni ve siyasi tercihini nasıl etkiler" sorusuna Metiner, "Çok büyük ölçüde etkiler. Zaten AKP hükümetimizin en büyük muhalifi. Ana muhalefet partisi bugün ekonomidir. Bizim iktidarımızı eğer götürürse ekonomi götürür" diyerek yanıt verdi.

Partisine ekonomi konusunda uyarılarda bulunan Metiner, "Onun dışında 6 parti değil 16 parti yan yana dizilsin Erdoğan'ı da AKP iktidarını da alaşağı edemez. Onun için bizim ne yapıp edip ekonomiyi düzeltmemiz gerekiyor" dedi.

Kendisine, "Her şey çok rayında mı gidiyor" diye soran Metiner, ''hayır'' yanıtını verdi. "Dünyada kendi kendine yetebilen hiçbir ülke yok yoktur, hiçbir konuda... Biz öyle bir tablo çiziyoruz ki; dışarıdan hiçbir şey ithal etmeyeceğiz. Her şeyi içeride kendimiz üreteceğiz. Kendimiz tüketeceğiz, ihracat da yapmayacağız" ifadelerini kullanan Metiner şöyle devam etti:

''İthal ettiğimiz öyle ürünler var ki; kendi içimiz işleyip dışarıya da ihraç ediyoruz. Bir liraya aldığımız şey 3 liraya ihraç ettiğimiz bir ürüne dönüşüyor. Şimi bu ekonomistlerin, tarımı en iyi bilen insanların konuşabileceği konular. Bunu iyi bilen gazetecilerimiz, siyasetçilerimiz yok mu? Var.

Şu an Google'a bakıp da; şu kadar ton arpayı biz ithal ediyoruz, bu kadar üretiyoruz. Aslında ithal ettiğimiz arpayı da bizim burada üretmemiz lazım. Sağanı da, patatesi de burada... O zaman dünyadaki insanların birbirlerini hiçbir şekilde ihtiyaçları olmaz ki yani. O zaman ithal, ihracat olmaz. Herkes kendine yetecek, her şeyi kendi ülkesinde üretsin ve türektsin kimse hiçbir yerden bir şey ithal etmesin.

Tarım politikalarımızın eleştirilecek yanları yok mu? Fazlası ile var. Ayrıntılara girmeden söylüyorum. Çünkü bu konuda görüşlerine itibar ettiğim arkadaşlarım var.''