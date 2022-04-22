AKP İstanbul'da oy kaybetse de 1.Parti

İstanbul'un üç bölgesinde yapılan anketten AKP'ye büyük şok. Erdoğan'ın ''İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz'' demişti Yapılan son anketler, AKP hükümetinin İstanbul'da oy kaybetmeye devam ettiğini gösterdi.

İstanbul'dan AKP'ye büyük şok. Erdoğan'ın ''İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz'' demiştiORC Araştırma, gerçekleştirmiş olduğu İstanbul anketini yayımladı. Araştırmanın üç bölgede toplam 7 bin 100 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirildiği açıklandı.

2018 seçim sonuçlarıyla karşı karşıya getirildiğinde AKP'nin yüzde 9,6 oranında kaybı yaşadığı; CHP'nin yüzde 1,4 ve İYİ Parti'nin yüzde 9,5 oranında oyunu artırdığı ortaya çıktı.

İstanbul'da son seçimde AKP 42.7, CHP 26.5, MHP 8.3, İYİ Parti 8, Saadet Partisi 1.5, Vatan ve HÜDA Par partileri yüzde 2 oranında oy almıştı.

Ankete katılanların "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" şeklindeki soruya verdiği yanıtlar şöyle oldu:

• AKP yüzde 33,1

• CHP yüzde 27,8

• İYİ Parti yüzde 17,5

• MHP yüzde 4,9

• DEVA yüzde 1,4

• Saadet Partisi yüzde 1,1

• Gelecek Partisi yüzde 1,1

• Yeniden Refah Partisi yüzde 0,7

• Demokrat Parti yüzde 0,5

• Diğer yüzde 1,2