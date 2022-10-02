6'Lı Masa'dan Cumhurbaşkanı Adayı ile ilgili açıklama!

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi'nin oluşturduğu Altılı Masa’nın liderleri yapılan yazılı açıklamanın ardından toplantıyla ilgili sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulundular. Liderler ziyaretin ardından şu paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı;

KILIÇDAROĞLU: ORTAK ADAYIMIZ…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yarının Türkiye’sini inşa etmek için kamuoyu ile paylaştığımız temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz, ev sahipliğimizde gerçekleşen toplantıya katılan tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni hazırlayan altı siyasi parti olarak kararlıyız; ortak adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak, ülkemizde toplumsal huzur ve barış sağlanacak, adalet tesis edilecek, Cumhuriyetimiz demokrasi ile taçlanacak!

MERAL AKŞENER’DEN TEŞEKKÜR

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye’nin inşası için kurduğumuz ortak akıl platformunun bu değerli toplantısı için; Başta ev sahibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

KARAMOLLAOĞLU: EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yeni bir başlangıç ve yeni bir inşa süreci için kararlılıkla ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Bu adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz! Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, değerli genel başkanlara teşekkür ediyorum.

GÜLTEKİN UYSAL: KARARLIYIZ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Milletimizin hiç bir ferdinin inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle ötekileştirilmeyeceği, “eşit vatandaşlık hukuku”nun muhakkak işletileceği, kaynakların heba edilmediği, demokrasinin hakim olacağı bir Türkiye’yi kurmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla #BizKazanacağız

BABACAN: ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bugün değerli genel başkanlarla Yarının Türkiyesi adına önemli kararlar aldık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu

başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

DAVUTOĞLU: SİZLERE SÖZ VERİYORUZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Sizlere söz veriyoruz, Türkiye rahat nefes alacak. Nazik ev sahipliği için CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu

ile değerli katkıları için tüm Genel Başkanlara teşekkür ediyorum. #BizKazanacağız”