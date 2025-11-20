A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda yarı finalde Romanya ile karşılaşacak. Maç, 26 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de oynanacak.

İSTANBUL (İGFA) -ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son takımların belirleneceği play-off turunun kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi.

Törende önce kıtalararası play-off kuraları çekildi, ardından A Milli Takımımızın da yer aldığı Avrupa Elemeleri play-off eşleşmeleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu kura çekiminde Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve A-U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil etti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun konuşmasının ardından kuralar, eski yıldız futbolcular Christian Karembeu, Marco Materazzi ve Martin Dahlin tarafından çekildi.

Birinci torbadan katılan A Milli Takımımız, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Türkiye-Romanya karşılaşması 26 Mart 2026 Perşembe günü Türkiye'de oynanacak.

Ay-Yıldızlılar rakibini mağlup etmesi halinde, Slovakya-Kosova maçının galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda final mücadelesine çıkacak.

Play-off turunda toplam 16 takım, her biri 4 ekipten oluşan 4 ayrı play-off yolunda mücadele edecek. Yarı final ve final maçları tek maçlı eleme usulüyle 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. Dört farklı play-off yolundan çıkmayı başaran takımlar, Avrupa'nın 2026 Dünya Kupası'na göndereceği son dört ekip olarak finallerde yer alacak.