Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Ervin Özkan 2025 Türkiye Satranç Şampiyonası Finali'ne yükseldi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Kupası, 8-16 Kasım 2025 tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından 241 sporcu, hem kupanın sahibi olmak hem de ilk yediye girerek 2025 Türkiye Satranç Şampiyonası Finali'ne yükselme hakkı kazanmak için 11 tur boyunca mücadele ederken, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un antrenörlerinden ve Satranç Süper Ligi'nde mücadele eden A Takım sporcusu Ervin Özkan, turnuvayı Türkiye dördüncüsü olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı ve Türkiye Şampiyonası Finali'nde oynama hakkı elde etti. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Ervin Özkan, elde ettiği bu önemli derece ile 3-14 Aralık 2025 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Türkiye Satranç Şampiyonası Finali'nde yer alacak.

Ervin Özkan, turnuva boyunca çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alarak toplam 8,5 puan topladı. Üçüncülüğü paylaşarak dördüncülük madalyasının sahibi olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Ervin Özkan, yarım puan farkla kupa şampiyonluğu maçını kıl payı kaçırdı.

Turnuvada Ervin Özkan'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 3 genç sporcusu da başarıyla hamle yaptı. Hasan Atış, son turda aldığı yenilgiyle yarışmayı 7,5 puanla tamamladı ve bir puan farkla ilk yediye giremedi. Kulübün yıldız takım sporcuları Erdem Emre ve Hakan Bora Sarıoğlu ise 6,5 puanlık performanslarıyla başarılı bir performans sergilediler.