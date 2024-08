Bursa Büyükşehir Belediyesi, SPX ve Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi iş birliğinde düzenlenen Türkiye’nin en büyük katılımlı pickleball turnuvası ‘SPX Picklebal Bursa Cup’ta ödüller sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın uluslararası ilk pickleball turnuvası SPX Pickleball Bursa Cup, Bursa Büyükşehir Belediyesi, SPX ve Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi iş birliğinde düzenlendi. 23- 25 Ağustos tarihlerinde Hüdavendigar Kent Parkı Mihraplı Pickleball Kortları’nda yapılan maçların ardından finalistler, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde karşı karşıya geldi. 150 sporcuyla Türkiye’nin en yüksek katılımlı turnuvası olan SPX Pickleball Bursa Cup’ta Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Almanya ve İran’dan gelen sporcuların yanı sıra Türkiye’nin sekiz farklı kentinden katılan sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

“HAREKET EDEN BİR BURSA OLUŞTURACAĞIZ” Bursalıları uluslararası bir turnuvayla buluşturdukları için büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Gökay Azak, her yaştan insanı sporla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Planlanan spor etkinlikleriyle kente renk katacaklarını da belirten Gökay Azak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in destekleriyle Bursalıları uluslararası turnuvayla buluşturduk. Bursalılarla birlikte çok güzel bir etkinlik yaptık. Şehir dışından ve ülke dışından gelen konuklarımızın yoğun katılımıyla harika bir etkinlik geçti. Böyle etkinliklere devam ederek kentimize renk katacağız. Sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz. Her yaştan insanı sporun her kademesiyle buluşturarak hareket eden bir Bursa oluşturacağız” dedi.

“75 TAKIM MÜCADELE ETTİ” SPX Türkiye Etkinlik Koordinatörü Osman Nejat Argat ise pickleball sporunu her yaştan insanın rahatlıkla yapabileceğini belirtti. Türkiye'nin en fazla katılımcıya sahip uluslararası pickleball turnuvasına Bursa’da ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Argat, “Yaklaşık 75 takım mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, pickleball için bir tesis kazandırdı. Bu sporu halka yaymayı hedefliyoruz ve bu konuda öncülük ediyoruz” diye konuştu.

Atış Grup Yönetim Kurulu üyesi Metin Atış, yaşamın her alanına değer katan projelere katkı sunduklarını dile getirdi. Sporun önemli bir değer olduğunu anlatan Atış, “Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ve SPX ile ortaklaşa bir ilke imza attık. Pickleball Bursa Cup’a ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz” dedi.

Final maçlarının ardından dereceye giren sporcular ödüllerini, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Gökay Azak, SPX Türkiye Etkinlik Koordinatörü Osman Nejat Argat, Atış Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış ve Downtown AVM Kültür ve Sanat Koordinatörü Ahmet Erdönmez’in elinden aldı.