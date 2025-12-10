Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Osmangazi Belediyespor, evinde Arkas Spor'u 3-0'lık net bir skorla geçerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

BURSA (İGFA) - Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele veren Osmangazi Belediyespor, 15. Hafta müsabakasında İzmir temsilcisi Arkas Spor'u ağırladı.

TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan zorlu randevu karşılıklı sayılarla başlarken, çekişme setin son anlarına dek sürdü. Ivan'ın üst üste bulduğu sayılar ile hücum etkinliğini koruyan Osmangazi Belediyespor, ilk seti 25-23 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. Başa baş mücadele ikinci sette de devam ederken, son bölüme doğru 21-19'luk skor avantajı yakalayan Bursa temsilcisi, psikolojik üstünlüğü de elinde tutarak bu seti de 25-23 kazanıp rahatladı. Üçüncü sete de dirençli ve hızlı başlayan Osmangazi Belediyespor, setin ortalarına doğru yakaladığı 4 sayılık farkı korudu ve rahat bir oyun çıkardığı bu bölümü de 25-21 önde bitirerek, müsabakayı 3-0'lık net bir skor ile kazandı. Bu sonucun ardından Osmangazi Belediyespor, ligde beşinci galibiyetini elde ederken, İzmir ekibine ise üçüncü mağlubiyetini aldırdı.

Çekişmeli geçen mücadeleden kayıpsız ayrılan Osmangazi Belediyesporlu oyuncular ve teknik heyet, galibiyeti doyasıya kutladı.

Galibiyetten ötürü sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, 'Ligin iddialı ekiplerinden Arkas Spor'u evimizde 3-0'lık net bir skor ile yendik. Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı kutluyorum. Teknik ekibi tebrik ediyorum. 2 maçımız kaldı, ilk devrenin sonunda. Bu 2 takım da ligde üstümüzde olan takımlar, inşallah bunları da yenip hak ettiğimiz yerde bitireceğimize inanıyorum' diye konuştu.

'MAÇIN GENELİNDE DE KONTROL ELİMİZDEYDİ'

Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Güner Karakaya ise, galibiyetten ötürü mutlu olduklarını kaydederek 'Rakip takımı da tebrik ederiz, köklü kulüplerinden biri ülke voleybolumuzun. Biz yeni yapılanmaya çalışıyoruz. İlk senemiz, ligde takımlar birbirini yenebilecek durumda. İstediklerimizi sergileyebildiğimizi düşünüyoruz ama bazı yerlerde ders çıkarmamız gereken noktalar var, bunun üzerinde ısrar ediyoruz. Çalışıyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor. İyi niyetli, genç oyuncu kadromuz var. Daha yukarıya gideceğini düşünüyorum. Maçın genelinde de kontrol elimizdeydi, çok istedik. Yöneticilerimize, belediyemize, emeği geçenlere teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.