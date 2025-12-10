Batman'ın Sason ilçesinde, İlçe Sağlık Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Voleybol Halk Turnuvası sona erdi. İlçe spor tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya toplam 9 takım ve 85 sporcu katıldı.

BATMAN (İGFA) - Turnuva boyunca centilmence mücadele eden takımlar, seyircilere keyifli ve çekişmeli maçlar izlettirdi.

Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlarda birinci Sason Mereto Spor olurken, Sterk Spor ikinci, İlçe Jandarma Spor ise üçüncü oldu.

Turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan Sason Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Şahin, 'Voleybolda asıl kazanan ilçemizin birlik ve beraberliğidir. Genç sporcularımızın azmini ve takım ruhunu sahada görmek bizleri gururlandırdı. Turnuvamız centilmence, birbirinden zevkli ve çekişmeli maçlara sahne oldu' dedi.

Şahin, turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan kurum ve kişilere de teşekkür ederken, turnuvanın gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen ilçe prortokolü ile turnuvada görev yapan ulusal hakem Zeki Kaplan'a ve diğer tüm hakemlerimize, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri ile personeline ve turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ederek, takımları kutladı.