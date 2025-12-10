Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün gurur kaynağı, azmin ve kararlılığın adı Baran Doruk Şimşek, başarı basamaklarını adım adım çıkıyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - İkinci evi olan Kentpark Kapalı Yüzme Havuzunda sık sık antrenman yapan genç sporcu, antrenmanlarını hiç aksatmadan Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak ile birlikte titiz bir çalışma sürdürüyor.

Haftada en az 8 antrenman yapan Baran Doruk Şimşek, yarış dönemlerinde bu sayıyı 12'ye kadar çıkartarak olağanüstü bir disiplin sergiliyor.

Bugüne kadar katıldığı çok sayıda ulusal ve uluslararası şampiyonada farklı kategorilerde önemli derecelere imza atan Baran, geçtiğimiz günlerde hayallerine bir adım daha yaklaştı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 19-22 Kasım tarihlerinde Sivas'ta düzenlediği Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri 1. Vize Yarışları'nda Baran büyük başarıya imza attı. 'S5' klasmanında yarışan Baran, 50 metre kelebekte 37.39'luk, 50 metre sırtüstünde ise 38.27'lik zamanıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları için belirlenen baraj derecelerinin üzerine çıktı.

Duygularını dile getiren başarılı sporcu Şimşek, 'En büyük hayalim olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve olimpiyat şampiyonu olmak.' sözleriyle dile getirdi.