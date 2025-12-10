Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan yıldırım, kulüp bünyesinde faaliyet gösteren spor branşlarının teknik ekibiyle bir araya gelerek, durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bayram SARAYOĞLU /ARTVİN (İGFA) - Artvin Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapılan istişare toplantısına kulübün voleybol alt yapı antrenörleri Mavişe Kızıl, Yusuf Arslaner, Ali Altuntaş, basketbol antrenörü Barış Keçeci ile kort tenisi antrenörü Sema Ağdemir katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Yıldırım, Artvinspor kulübünün kentin en köklü spor kulüplerinden başında geldiğini ve 2010 yılından itibaren sporun bütün branşlarıyla aktivitelerini sürdürdüklerini söyledi.

Yıldırım, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri olağanüstü kongreyle 39 kişiden oluşan yeni bir yönetim kuruluyla Artvinspor'u en iyi şekilde temsil etmek amacıyla 3. kez başkanlığa layık görüldüğünü belirtti.

TÜM BRANŞLARINDA FAALİYET GÖSTERECEK

Artvin'de sporu toplumun her kesime sevdirmek özelliklede çocukları ve gençleri sporla buluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Yıldırım,' Yeni sezonda futbol, basketbol, badminton, güreş, muaythaı, welness, pickleball, bilek güreşi, tenis, taekwondo branşlarında faaliyet göstereceğiz. Bugün itibarıyla özellikle voleybol branşında 07-15 yaş grubunda 50 kişiden oluşan alt yapı sporcumuz, antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. Aynı şekilde kendi alt yapılarımızda yetiştireceğimiz sporcularımızla sporun her branşında takım oluşturmak amacındayız. İlimizde çocuklarımı ve gençlerimizi sporla tanıştırmak aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olmak istiyoruz.' dedi.

VOLEYBOL 'DA BÖLGESEL KADIN VE ERKEK LİGİNE KATILIM SAĞLANACAK

Artvinlilerin özellikle salon sporlarına büyük ilgi gösterdiğinin de altını çizen Yıldırım, 2025-2026 sezonunda bölgesel kadınlar ve erkekler voleybol ligine katılmak için takım oluşturma çalışmalarına şimdiden başladıklarını söyledi.