KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda önemli başarılara imza attı. Kağıtspor, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda judoda ve boksta iki altın, karatede ve karışık takım müsabakalarında ise dört bronz olmak üzere toplam altı madalya kazandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, farklı branşlarda kazandığı madalyalarla hem kulübün hem de ülkemizin gururu oldu.

TUĞÇE, 12 SANİYEDE ALTIN MADALYAYA ULAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un judodaki milli sporcusu Tuğçe Beder, 48 kilogram kategorisinde mücadele verdiği turnuvada rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Azerbaycanlı Konul Alıyeva ile karşılaşan Tuğçe Beder, mücadeleyi yalnızca 12 saniyede elde edilebilecek en yüksek skor olan 'ippon' ile kazanarak rakibini saf dışı bıraktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

KAĞITSPORLU SPORCULARDAN MADALYA YAĞMURU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli boksörü Ayşen Taşkın ise final maçında sergilediği üstün performansla bokstaki ilk altın madalyayı kazandırarak şanlı bayrağımızı göndere çekerken, erkekler kumite 75 kiloda mücadele eden milli karateci Enes Bulut bronz madalya alarak Riyad'dan başarıyla dönen bir diğer Kağıtsporlu sporcu oldu. Ayrıca Kağıtsporlu Munir Ertuğ, Muhammet Ali Demirel ve Buket Nur Karabulut'un yer aldığı Türk Milli Takımı, karışık takım müsabakalarında Kamerun'u mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

YUSUF VE RIFAT EREN MİNDERDE TER DÖKECEK

İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) tarafından 4 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 6'ıncısı gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunları devam ediyor. Farklı branşlarda şehrimizi ve ülkemizi temsil eden Kağıtspor sporcuları 20-21 Kasım tarihlerinde serbest stilde mindere çıkacak. Müsabakalarda Kağıtspor'dan Rıfat Eren Gıdak 97 kilogramda, Yusuf Demir ise 57 kilogramda mücadele edecek.