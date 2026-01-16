Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 16 Ocak 2026 tarihli toplantısında, son 5 yılda Profesyonel Liglerde görev yapmış teknik sorumlular, Süper Lig antrenörleri ve 2 bölgesel gözlemciyle ilgili kararlarını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 16 Ocak 2026 tarihli 46 sayılı toplantısında önemli kararlar aldı.

Kurul, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57. maddesi uyarınca, son 5 yılda Profesyonel Liglerde görev yapmış teknik sorumlular ile son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev almış antrenörleri inceledi.

Ayrıca daha önce PFDK tarafından haklarında incelemenin devamına karar verilen 2 bölgesel gözlemciyle ilgili de kararlar alındı.

Toplam 153 maddeyi içeren karar, PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı tarafından imzalandı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde kamuoyuna duyuruldu.

Kurulun kararlarıyla ilgili detaylı açıklamalara ulaşmak için tıklayabilirsiniz