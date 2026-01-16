Türkiye'nin büyükler kategorisindeki ilk dünya rekortmeni millî yüzücüsü Emre Sakçı, hazırlıklarını Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yarı Olimpik Havuzunda gerçekleştiriyor.

İZMİR (İGFA) - Türkiye yüzme tarihinde büyükler kategorisinde dünya rekoru kıran ilk sporcu olan millî yüzücü Emre Sakçı, yeni başarılar hedefiyle antrenmanlarını Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İnciraltı Yarı Olimpik Havuzu'nda sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin ve A Millî Yüzme Takımı'nın başarılı sporcusu Emre Sakçı, antrenman programı kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İzmir'de hem öğrencilerin hem vatandaşların hem de profesyonel sporcuların kullanımına sunulan DEÜ İnciraltı Yarı Olimpik Havuzu, modern altyapısı ve donanımıyla bölgedeki yüzücülerin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren kapsamlı bir tesis olarak öne çıkıyor.

'BU TESİS, BÖLGENİN İHTİYACINI KARŞILADI'

DEÜ İnciraltı Yarı Olimpik Havuzunun sunduğu imkânlara dikkat çeken Sakçı, tesisin yüzme sporuna önemli katkılar sağladığını belirterek, 'Biz yüzücüler olarak uzun yıllar havuz sıkıntısı yaşadık. Bu tesis, ilk yapıldığı günden itibaren bölgenin ihtiyacını çok iyi şekilde karşıladı. Keyifli, donanımlı ve sporcu dostu bir ortam sunuyor. Bizler için gerçekten büyük bir imkân' diye konuştu.

Antrenmanlarını DEÜ bünyesinde sürdürebilme fırsatı bulduğu için üniversite yönetimine teşekkür eden milli sporcu, yüzmeye gönül veren gençlere de önemli tavsiyelerde bulundu. Disiplinli çalışmanın, sabrın ve sürekliliğin başarıya giden yolda vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Sakçı, genç sporculara hayallerinden ve yüzmekten asla vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.