Ticaret Bakanlığı, 'Efsane Kasım' ve 'Şahane Cuma' kampanyalarına yönelik denetimlerde mevzuata aykırı bulunan 93 dosya için toplam 12,9 milyon TL idari para cezası uyguladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda 'Efsane Kasım' ve 'Şahane Cuma' gibi adlarla bilinen indirim dönemlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve satıcıların mevzuata uygun hareket etmesi amacıyla önleyici ve yönlendirici bir yaklaşım benimsendiğini açıkladı.

Kasım ayı başlamadan önce yapılan basın duyurusuyla tüketiciler indirimli satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirilirken, satıcı ve sağlayıcılar da aldatıcı indirim uygulamalarına karşı açık şekilde uyarıldı. Buna rağmen Reklam Kurulu'na ulaşan şikâyetler doğrultusunda incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 364 sayılı toplantısında, indirim dönemlerine ilişkin toplam 108 dosya görüşülerek karara bağlandı. Bu dosyalardan 93'ü mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu ihlaller nedeniyle toplam 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla 57 dosya için durdurma, 16 dosya için ise erişim engeli kararı alındı.

Bakanlık açıklamasında, Kasım ayı kampanyalarına ilişkin incelemesi devam eden dosyaların da öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığı vurgulandı. Denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilerek, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve piyasalarda adil rekabet ortamının sağlanmasının temel hedef olduğu ifade edildi.