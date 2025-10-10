Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Ağustos ayında ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 6,9, perakende satış hacmi ise yüzde 12,2 artış gösterdi. Aylık bazda ise ticaret satış hacmi yüzde 1,4 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 0,9 yükseldi.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in verilerine göre ticaret sektörü 2025 yılı Ağustos ayında büyümesini sürdürdü. Yıllık bazda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı yüzde 12,8'lik artışla en yüksek büyümeyi kaydederken, perakende ticaret yüzde 12,2, toptan ticaret ise yüzde 3,4 artış gösterdi.

Aylık verilerde ise ticaret satış hacmi yüzde 1,4 geriledi. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti yüzde 2,0 artarken, perakende ticaret yüzde 0,9'luk artışla olumlu performans sergiledi.

Toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 3,1 azaldı.

TÜİK verileri, perakende sektörünün yıllık bazda güçlü bir büyüme trendinde olduğunu, ancak aylık bazda toptan ticaretteki düşüşün genel ticaret hacmini etkilediğini ortaya koydu.