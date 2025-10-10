Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını etkin şekilde kullanmaya devam ederken, Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe kontrollerinde güçlendirilmiş dönemin startını verdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Malezya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında menşe kontrollerinin etkinliğini artırmak amacıyla yeni düzenleme yaptı.

Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle, ihracatçı ve ithalatçı tarafların sorumlulukları güçlendirilerek STA'nın şeffaf ve adil uygulanması hedeflendi. Bakanlık, uluslararası anlaşmalardan doğan hakları etkin kullanmaya devam ettiklerini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Malezya arasında 17 Nisan 2014'te imzalanan ve 1 Ağustos 2015'te yürürlüğe giren STA çerçevesinde, 'Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik gerçekleştirildiği belirtildi.

Değişiklik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MENŞE BELGELERİNDE YENİ KONTROL MEKANİZMALARI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ithalatçı ülke yetkili makamları, eşyanın tercihli tarife uygulamasına uygunluğunu kendi iç mevzuatlarına göre kontrol edebilecek.

Menşe belgelerinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla ihracatçı ülke makamlarına ek olarak ithalatçılardan da bilgi ve belge talep edilebilecek. Kontrol sürecinde şüphe durumunda, fark ithalat vergileri teminata bağlanarak gümrük işlemleri tamamlanacak.

Bakanlık, menşe belgelerinin doğrulanma süreçlerinde hem ihracatçı hem de ithalatçı tarafın sorumluluklarının güçlendirildiğini ifade etti.

Bu kapsamda STA'nın sağladığı ticari avantajlardan firmaların adil ve kurallara uygun biçimde yararlanmasının sağlanacağı kaydedilirken, 'Menşe kontrollerinin güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki ticareti daha güvenli ve verimli kılacak. Bu çalışmalar, Malezya başta olmak üzere diğer STA ortaklarımızla karşılıklı güven, koordinasyon ve etkin işbirliği içerisinde sürdürülecektir' denildi.