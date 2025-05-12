Bilecik Bozüyük’te Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen anlamlı etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)- Bilecik'te Bozüyük Kaymakam Vekili ve aynı zamanda Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman da katılarak trafik güvenliğine verilen önemi bir kez daha vurguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte, birçok kurum da açtıkları stantlarla farkındalık çalışmalarına katkı sundu.

Trafik kurallarının önemine dikkat çeken uygulamalı tanıtımlar, çocuklar için özel bilgilendirme alanları ve çeşitli simülasyonlar katılımcıların ilgisini çekti.

Kaymakam Kahraman, etkinlik alanında kurum stantlarını tek tek ziyaret ederek görevli personelden bilgi aldı. Trafik güvenliğinin sadece sürücülerin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Kaymakam Kahraman, “Trafik kazalarının önüne geçebilmek için bilinçli bireyler yetiştirmeli ve bu konuda tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmalıyız” dedi.