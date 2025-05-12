İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Parkta Etkinlik Var” programı, Akdeniz ekosisteminin çok iyi korunmuş örneklerinden biri olan Olivelo Yaşayan Parkı’nda devam etti. Rehber eşliğinde gezen vatandaşlar, hem doğa yürüyüşüne katıldı, hem canlı türlerini yerinde inceledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmirlileri yeşille buluşturmak için başlattığı “Parkta Etkinlik Var” programı, Güzelbahçe Yelki Mahallesi’ndeki Olivelo Yaşayan Park’ında devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar keyifli bir gün geçirdi.

Sabahın ilk saatlerinde etkinliğe katılanlar, Akdeniz ekosisteminin çok iyi korunmuş örneklerinden biri olan Olivelo Yaşayan Parkı’nda eşsiz doğanın tadını çıkardı. Park ve Bahçeler Dairesi’nin rehberleri önderliğinde doğa yürüyüşüne katılanlar yaklaşık iki saatlik rotayı adım adım keşfederken, parkın ekosistemine dair bilgi aldı. Ziyaretçiler, Olivelo’da bulunan gözlem noktalarında alakarga, karatavuk, ispinoz, kızıl gerdan gibi birçok ötücü ile şahin, doğan gibi yırtıcı kuşları dürbün ve teleskoplarla doğal ortamında izleme fırsatı yakaladı. Etkinlik kapsamında zeytin ağacının nasıl aşılandığı da anlatıldı.

Yaş sınırı olmayan, ücretsiz etkinlik hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli rehber Adem Akyol, “Bu etkinlikte insanların bu alana gelip, coğrafya ve ekosistemi anlamalarını sağlayabilecek organizasyonlar yapıyoruz. Diğer parklarda da bu etkinliğimizi sürdüreceğiz. Herkesi Olivelo Yaşayan Parkı’na bekliyoruz” dedi.