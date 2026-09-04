Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel-İzmit arasında 95 araçla hizmet verecek 41G hattını devreye aldı. Başkan Tahir Büyükakın'ın tanıttığı entegre ulaşım sistemi, 7 Eylül Pazartesi günü yolcu taşımaya başlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Alper Doğan, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, BBP Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, DSP İl Başkanı Halim Dedoğlu, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Karamürsel Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Ahmet Utaş, Gölcük Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Kemal Köse, Değirmendere Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Necdet Dede, ilgili daire müdürleri, oda başkanları ve vatandaş katıldı.

ULAŞIM VİZYONU KENT TRAFİĞİNE NEFES ALDIRIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tahir Büyükakın'ın ortaya koyduğu 'vatandaşın rahat ve konforlu ulaşımı' hedefi doğrultusunda kent genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Altyapı ve üstyapı çalışmalarından kavşak projelerine, toplu taşıma yatırımlarından alternatif ulaşım modellerine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, Kocaeli'nin ulaşım altyapısını kentin gelecekteki ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Donanımlı belediye otobüsleri, şehir içi ulaşımda önemli bir alternatif sunan tramvay, teleferik ve deniz ulaşımı gibi seçenekleri Kocaelililerin hizmetine sunan Büyükşehir, toplu ulaşımda konforu, erişilebilirliği ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün artırıyor.

GÜNEY AKSIN TOPLU ULAŞIMINDA YENİ DÖNEM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda özel halk otobüsleri ile belediye iştirakinin ayrı ayrı hareket ettiği yapıdan, merkezi planlama ve ortak çalışma esasına dayalı entegre ulaşım modeline geçişini sürdürüyor. Daha önce Çayırova-Darıca-Gebze-Dilovası-İzmit koridorunda, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe güzergâhında 41K hattında ve Başiskele-İzmit arasında uygulanan ortak havuz sistemine şimdi Karamürsel-Değirmendere-Gölcük 41G sistemi de eklendi. 7 Eylül Pazartesi günü yolcu taşımaya başlayacak yeni sistemle Karamürsel-Değirmendere-Gölcük-İzmit koridorunda aynı güzergâhlarda hizmet veren kooperatif araçları ile UlaşımPark otobüsleri, birbirinden bağımsız hareket etmek yerine ortak planlama doğrultusunda tek bir ulaşım sistemi içerisinde hizmet verecek.

41K İLE BAŞLAYAN MODEL GÜNEYE UZANDI

Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe arasındaki ulaşımı güçlendiren 41K hattı, 2024 yılından bu yana Kocaelililere hizmet veriyor. Yoğun şekilde kullanılan hat, kentin kuzey aksındaki ulaşım yükünün hafifletilmesine katkı sağlarken vatandaşlara da kesintisiz ulaşım imkânı sunuyor. Büyükşehir, 41K ile uygulanan ortak ulaşım modelini bu kez kentin güney aksına taşıyarak 41G hattını hizmete aldı.

15 HATTA 95 ARAÇLA HİZMET

Yeni sistem kapsamında toplam 15 hat ve 95 araçla hizmet verilecek. Bu kapsamda 41G Karamürsel-Değirmendere-Gölcük-İzmit (Eski Yol) Ekspres Hattı devreye alınacak. İzmit ile Karamürsel arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak 41G hattı, gidiş-dönüş toplam 47 duraktan oluşacak. Mevcut 750 hattı revize edilerek 750Y Karamürsel-Değirmendere-Gölcük-Başiskele-İzmit (Yeni Yol)-Umuttepe hattı oluşturulacak. Halıdere'den hareket edecek 703 ve 704 numaralı yeni hatlar da hizmete başlayacak. Değirmendere'den hareket eden 721, 722, 731, 732 ve 733; Gölcük'ten hareket eden 701 ve 702; Karamürsel'den başlayan 751, 752 ve 753 numaralı hatlar ise hizmet vermeye devam edecek.