İzmir'in Menemen ilçesinde Gediz Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Tarihi Gediz (Buruncuk) Köprüsü, kapsamlı restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprünün aslına uygun şekilde restore edildiğini açıkladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in tarihi yapılarından Tarihi Gediz (Buruncuk) Köprüsü, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık bir asırdır bölgenin ulaşımına hizmet veren köprünün kapsamlı restorasyon ve güçlendirme çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.

1933-1935 yılları arasında inşa edilen ve Gediz Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan köprü, zaman içerisinde doğal etkenler ve korozyon nedeniyle yıpranmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla tarihi yapı aslına uygun şekilde restore edildi.

Bakan Uraloğlu, restorasyonla birlikte köprünün Menemen'in ulaşımına, turizmine ve kültürel değerlerine katkı sağlayacağını belirterek, tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Uraloğlu, 'Geçmişten aldığımız mirası gelecek nesillere taşıyoruz' mesajıyla köprünün yeniden hizmete sunulmasının Menemen, İzmir ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Köprünün yeniden açılmasıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi köprülerin sayısının da 532'ye ulaştığı bildirildi.

#Canlı | Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Gediz Köprüsü'nün Açılış Töreni | İzmir https://t.co/teRAIUd97X — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) September 4, 2026