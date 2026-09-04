Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Aliçopehlivan Köyü'ndeki gölet, su ürünleri popülasyonunun artırılması ve amatör balıkçılığın desteklenmesi amacıyla balıklandırıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında, gölete uygun türde yavru balıklar bırakıldı.

Köy halkının ve bölgedeki balıkçılık meraklılarının yüzünü güldüren bu adım, yerel ekosistemin canlandırılmasına da katkı sağlayacak.

Çalışmaların ardından Aliçopehlivan Köyü Muhtarı Çağlar Turgay, köy halkı adına duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhtar Turgay, göletin balıklandırılmasında emeği geçen İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Bırakılan yavru balıkların büyümesiyle birlikte göletin ilerleyen dönemlerde hem bölge ekonomisine hem de sportif olta balıkçılığına ev sahipliği yapması bekleniyor.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için bu tür bırakma çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini duyurdu.