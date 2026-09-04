İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan yaşamını yitirdi. Muharrem Aslan'ın naaşı Garipdede Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Merhum Muharrem Aslan için Garipdede Cemevi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene Aslan ailesinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin üst yönetimi, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, belediye başkanvekilleri, İBB meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Garipdede Cemevi'nde düzenlenen cenaze programının ardından Aslan ailesi, cemevi avlusunda taziyeleri kabul etti.
Muharrem Aslan'ın cenazesi, yarın Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı İskenderşeyh köyünden kaldırılarak toprağa verilecek.