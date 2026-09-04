Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Eğitim Programı ile Türkiye genelindeki eğitimleriyle aileleri desteklemeyi sürdüren Molfix, 10 pilot ilden biri olan Bursa buluşmasında eğitimlere katılan aileler ve proje uygulayıcılarıyla bir araya gelindi.

BURSA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Eğitim Programı, anne ve baba adayları ile 0-3 yaş arası çocuğu olan ailelerin bilgi ve becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Program kapsamında ailelere; güvenli bağlanma, duyarlı bakım, çocuk gelişimi, ebeveynlik becerileri, stres yönetimi ve aile içi etkili iletişim başlıklarında bilimsel temelli eğitimler sunuluyor.

Bursa'da Osmangazi Sosyal Hizmet Merkezi ziyareti ve Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi'ndeki eğitimlere katılan ailelerle proje uygulayıcıları bir araya gelinen buluşmada, ailelerin eğitim sürecine ilişkin deneyimleri paylaşılırken güvenli bağlanma yaklaşımının günlük yaşama yansımaları değerlendirildi.

'İLK YILLARDAKİ GÜVENLİ İLİŞKİ ÇOK ÖNEMLİ'

Yetkililer, yaşamın ilk yıllarında bebek ile ebeveyn ya da bakım veren arasında kurulan güvenli bağın, çocuğun duygusal ve sosyal gelişiminin temelini oluşturduğuna dikkat çekti.

Erken dönemde kurulan bu ilişkinin çocuğun ilerleyen yaşamındaki sosyal uyumu ve ilişkileri açısından belirleyici olduğu vurgulanırken, eğitimlerde, ebeveynlerin bebeğin ihtiyaçlarını doğru okuyabilmesi, duyarlı ve tutarlı şekilde karşılık verebilmesi ve güvenli bağlanmayı destekleyen bir ilişki kurabilmesi amaçlandı. Akademisyenler tarafından hazırlanan kanıta dayalı içeriklerle yürütülen programın, ailelerin öğrendiklerini günlük yaşamlarına aktarmalarına katkı sağlaması hedeflendi.