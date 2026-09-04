Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Baklan Boğaziçi'nde elektrik tüketimi ve karbon salınımı bulunmayan Doğal Arıtma Tesisi'ni tam kapasiteyle hizmete sundu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Baklan ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde devreye aldığı yeni Doğal Arıtma Tesisi ile elektrik tüketimini tamamen sıfırlayan çevreci bir modeli hayata geçirdi.

Sürdürülebilir çevre ve yeşil dönüşüm vizyonu doğrultusunda yatırımlarını şekillendiren DESKİ, Boğaziçi'nde biyolojik arıtma süreçlerini tamamen doğal dengeler üzerine kurguluyor.

Herhangi bir mekanik donanıma ve dış enerji kaynağına ihtiyaç duymadan faaliyet gösteren tesis, işletme maliyetlerini ortadan kaldırırken karbon salınımını da sıfıra indiriyor.

Toplam 3 bin 400 metrekarelik alan üzerine faaliyete başlayan doğal tesis, günde ortalama 60,46 metreküp atık suyu işleme tabi tutacak. Bölgedeki 687 mahalle sakininin evsel atık suyunu toprağa ve yer altı sularına zarar vermeden arıtmayı hedefleyen yatırım, mahallenin yaşam kalitesini ve çevre sağlığını doğrudan yükseltecek.