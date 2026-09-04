İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna uzanan sürecin önemli merkezlerinden Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti. Çiftçi, ecdadı rahmet, minnet ve hürmetle andı.

BİLECİK (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti.

'Kuruluşun şehri Bilecik'te, Söğüt'teyiz' diyen Bakan Çiftçi, Ertuğrul Gazi'nin türbesinde dua etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşlik ettiği ziyarette Bakan Çiftçi, paylaşımında Söğüt'ün asırlara uzanan devlet geleneğinin ilk adımlarının atıldığı önemli bir merkez olduğunu belirterek, Şeyh Edebali'nin hikmeti, Ertuğrul Gazi'nin cesareti ve Osman Gazi'nin devlet iradesiyle şekillenen mirasın bugün de millete güç ve ilham verdiğini ifade etti.

Kuruluşun şehri Bilecik'te, Söğüt'teyiz: ????????



Asırlara uzanan büyük bir devlet geleneğinin ilk adımlarının atıldığı bu müstesna topraklarda, Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ederek manevî huzurunda bulunduk.



Şeyh Edebali'nin hikmetiyle, Ertuğrul Gazi'nin cesaretiyle ve Osman: pic.twitter.com/tF530kLORz — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) September 4, 2026

Ertuğrul Gazi ve vatanın gelecek nesillere emanet edilmesinde emeği bulunan ecdadı rahmet, minnet ve hürmetle yad eden Bakan Çiftçi, 'Ruhları şâd, mekânları cennet olsun' dedi.