Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim Midyat Belediyesini Ziyaret EttiMARDİN (İGFA) - Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim, Midyat Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Veysi Şahin ile bir araya geldi.

Ziyarete, çeşitli bölgelerden gelen Süryani metropolitleri ile vakıf ve dernek yöneticileri de katıldı.

Başkan Veysi Şahin, dinler ve diller kenti Midyat’ta Patriği ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. İlçe hakkında bilgi veren Şahin, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin hizmet ettiklerini ifade etti. Midyat’ın UNESCO’ya yaraşır bir tarihi ve turistik ilçe olduğunu vurgulayan Şahin, tüm imkânları seferber ederek en ücra noktalara kadar hizmet götürdüklerini söyledi.

Patrik Mor İğnatius II. Efrem Kerim ise daha önce Midyat’a geldiğini belirterek, geçen sürede ilçede büyük değişim ve gelişim yaşandığını gördüğünü dile getirdi. Yapılan hizmetleri takdirle karşıladığını ifade eden Patrik, gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Ziyarette; Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Grigoriyos Melki Ürek, İstanbul Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Hindistan’dan Metropolit Cozef Balli ve Metropolit Markos Abraham, İsveç’ten Metropolit Bünyamin Ataş ve Metropolit Yuhanun Lahdo ile Süryani vakıf ve dernek yöneticileri de yer aldı.

Ziyaretin sonunda Başkan Şahin, Patrik Mor İğnatius II. Efrem Kerim’e plaket takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirildi.